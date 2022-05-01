Evi her zaman temiz ve düzenli tutmak için 3 altın öneri

Hayatın koşuşturmacası içinde evinizi düzenlemeye ve temizlemeye vakit bulamıyor musunuz? İşte uzmanlarından size yardımcı olacak üç öneri...

Sozcu.com.tr

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Düzenli ve temiz bir ev çoğu kişinin hayali. Ama hayatın getirdiği sorumluluklarla beraber her şeye yetişmek oldukça zorlaşabiliyor.

Eğer tüm ev işlerini hafta sonuna kadar bırakırsanız, sonunda bunaltıcı hissedebilir ve bunu yapmak istemeyebilir ya da nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz.

Sun’ın haberine göre, temizlik uzmanları bir seferde “bir milyon ev işi” yapmaya çalışmanın yaratacağı stresten kaçınmak için, her gün bu üç kuralı uygulamanızın yeterli olduğunu söylüyorlar.

İşte size yardımcı olacak o 3 altın öneri…

HER GÜN YATAĞINIZI TOPLAYIN

İlk uyandığınızda muhtemelen aklınızdaki son şey olabilir, ancak yatağınızı toplamak gününüzü başarıya hazırlar.

House to Home Organizing’in kurucusu Ben Soreff, küçük bir angarya gibi görünse de günün geri kalanı için büyük bir domino etkisi olduğunu söylüyor.

Yatağınızı toplamak, gün boyunca benzer akıllı seçimler yapma olasılığınızın daha yüksek olduğu anlamına gelir.

TEMİZ BIRAKIN

Temizlik ve düzenleme yapamayacak kadar meşgul olduğunuzu düşünseniz bile, bu aslında uzun vadede hayatı çok daha kolay hale getiriyor.

Profesyonel organizatör Andrea Brame şöyle diyor: “Günlük ev işlerini döngüler olarak düşünün. Birçok ev karmaşasının olduğu yerde, bir döngü bozulur ve bir adım tam olarak tamamlanmaz.”

Bulaşık makinenizi boşaltmak gibi işleri gördüğünüz anda yapmak, düzenli bir evin en iyi yoludur.

Brame, “Herhangi bir noktada adımlardan biri yapılmadan bırakılırsa, gelecekte dağınıklığa ve ek işlere neden olacaktır” diye ekliyor.

YATMADAN ÖNCE TEMİZLEYİN

Uzun bir günün sonunda, tüm katlanmamış çamaşırları yatağınızdan atmak ve doğrudan uyumak cazip gelebilir. Ama aslında, günün dağınıklığını gidermek için 15 dakika harcarsanız, muhtemelen daha huzurlu bir uykuya sahip olacaksınız.

Professional Organizer New Orleans’ın sahibi Olivia Parks, herkes için bir gece temizlik rutini öneriyor.

Parks, “Her gece yatmadan önce tüm bulaşıkların makineye konduğundan, çöplerin çıkarıldığından ve o gün kullanılan eşyaların yerlerine geri konduğundan emin oluyorum. Bu, özellikle uzun bir çalışma gününden sonra kulağa sıkıcı gelse de, bir sonraki gününüzü başarıya hazırlıyor” diyor.

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