Evimiz Dünya Projesi ile çocuklar doğayı öğreniyor

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TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çocukların sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünmeleri ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmaları için “Evimiz Dünya Projesi”ni hayata geçirdi.

“EKOLOJİK AYAK İZİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Doğa bilinciyle büyüyen nesiller için okullarda doğa eğitimleri verdiklerini belirten TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Çocukların sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanması amacıyla Evimiz Dünya Projesi'ni geliştirdik. Ekolojik ayak izimiz her geçen gün artıyor. Mevcut tüketim alışkanlıklarımızla 1,5 dünya tüketiyoruz. Oysa sadece bir dünyamız var. Bu yüzden programımız ile çocukların öncelikle evde tasarruf ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmasını amaçlıyoruz. Evimiz Dünya Projesi, okullarda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik sınıf içi eğitimi ve bahçe uygulamalarını, mağazalarda çocuk etkinlikleri ve uygulamalarını, daha fazla çocuğa ulaşabilmek için de eğlenceli bir dijital oyunu kapsıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği kazanımlara uygun, çocukların merak ederek ve eğlenerek öğrenmesini sağlayacak eğitici materyaller ve deneyimli gönüllü eğitmenlerimiz ile projeyi uygulamaya başladık.” dedi.

ÇOCUKLAR DOĞANIN DENGESİNE HASSASİYET GÖSTERMEYİ ÖĞRENMELİ

Çevrenin bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Sorumlusu Songül Koçer, “Çocuklar doğal varlıkları koruma sorumluluğunu gündelik hayatın her aşamasında hissetmelidir. Ekosistemdeki her bir varlığın doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri var. Doğaya karşı gösterdiğimiz her davranış bir başka canlının yaşamını etkiliyor. Çocukların okulda aldığı eğitimi destekler nitelikte olan, sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda farkındalık kazanmasını amaçlayan Evimiz Dünya projesi, bu kapsamda uygulanan önemli bir proje olma özelliği taşıyor” dedi.

“2 BİN 500 ÇOCUĞA DAHA ULAŞACAĞIZ”

Sürdürülebilirliği iş yapış süreçlerinin ve demokratik tasarım anlayışlarının bir parçası olarak gördüklerini belirten IKEA Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Senem Sadıklar, TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilkokul çocuklarına evde doğru tüketim alışkanlıkları ile ilgili farkındalık kazandırmayı amaçladıkları Evimiz Dünya Projesi'nin bu kapsamda yürüttükleri önemli bir girişim olduğuna değindi. Senem Sadıklar, “Bugüne kadar mağazalarımızdaki etkinliklerle birlikte 7.300 çocuğa ulaştık. Üstelik yaratmak istediğimiz farkındalık ailelerin de katılımıyla çok daha geniş bir çevreye yayıldı. Önümüzdeki yıl da mağazalarımızdaki poşet satışından elde ettiğimiz gelirle 20 ilde, okullarda, 2 bin 500 çocuğun daha eğitimlere katılımını hedefliyoruz.” dedi.