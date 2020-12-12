Koyduğu isimlerle oğlaklarını yanına çağırıyor

Ovacık ilçesinde, küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Umutcan Yarar’ın geçen yıl köyde baktığı keçilerden biri doğum yaptıktan 5 gün sonra ölünce, oğlakları kent merkezindeki evine getirerek biberonla besleyip, her bir yavruya isim verdi. Büyüyüp sürüye katılan oğlaklar, artık isimleriyle çağrıldığında Yarar’ın yanına geliyor.

“TÜM SEVGİ VE ŞEFKATİ ONLARDA HİSSETTİM”

7 yaşından beri hayvancılıkla uğraşan Yarar, şunları söyledi:

* Ovacık’ta hayvancılık yapmak çok zor. Ahırımız uzak yerde. Kış şartlarında ahıra gidip gelmekte zorluk çekiyoruz. Hayvancılığı da daha çok anneleri öldükten sonra oğlakları biberonla besleyerek sevmeye başladım.

* Tüm sevgi ve şefkati onlarda hissettim. Hayvanlara daha fazla bağlandım. İsimler verdim ellerimle besledim. Hepsine isimler taktım. Seslendiğim zaman direk yanıma geliyorlar. Bu durum benim için de çok rahat oluyor yanına gitmiyorum onlar geliyor. İsimleri Aşkın, Heze, Gurgez, Sümbül, Kute’dir.

ONLARDAN KOPAMIYOR

* Parasal olarak bakmıyorum bu duruma. Sadece sevgi içerikli. Çünkü bu hayvanları çok seviyorum. Ben sevgimi onlara verdikten sonra sürekli yanıma geliyorlar ve onların da sevgisini ben hissediyorum. Hayata tutunmak için bir neden oluyorlar. Çok güzel vakit geçiriyorum. (DHA)