Evine giren gaspçıdan ölü taklidi yaparak kurtuldu 

Arıca köyünde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Evde uyuduğu sırada sesler duyan Hafize Kaya, kalkıp odasından çıktığı anda hırsızla karşı karşıya geldi. Hırsız, Hafize Kaya’nın başına sopa ile vurdu. Yaşlı kadın direnmek istedi. Kurtulamayacağını anlayınca da ölü taklidi yaptı. Hırsız ise yerde kanlar içinde yatan Kaya’nın kolundaki iki bileziği alıp, kaçtı.

Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, jandarmanın başlattığı soruşturma sonucunda R.Y. olduğu belirlenen saldırgan da gözaltına alındı.

“KAFAMA VURDU”

Yaşadıklarını anlatan Hafize Kaya, şunları söyledi:

* İçeriden sesler duydum. Yatağımdan kalktım. Kapıyı açar açmaz bir adam karşıma dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura beni kapıya kadar götürdü.

* Ben yere yatınca, boğazıma sarıldı. Arbede esnasında sopayı yere düşürdü, ben de aldığım sopayla ona vurdum. Yüzünü yırttım. Ölü taklidi yapmaya başladım.

* O da öldüm sandı, kolumdaki bilezikleri çıkarttı. Evin kapısını açıp gitti. (DHA)