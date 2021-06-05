Evine kolay ulaşım için raylı sistem kurdu

Hüseyin Hoca köyünde yaşayan Ali Rıza Yıldız, bir tepede yer alan evlerine 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız, yaya inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu.

Yıldız, cay bahçesinin ortasına demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşedi. Bölgede ‘varangel’ olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı.

Yıldız’ın uzaktan kumanda ile de çalışan raylı sistemli ulaşım yolculuğu 25 yıldır sürüyor.

“İKİ AYDA KURDUM”

Uzun yıllar Ankara’da yaşadığını belirten Ali Rıza Yıldız, “Tepeye ev yapmak istedim. 25 yıl önce yol yoktu. Ben de Ankara’da yaşadım uzun yıllar. Orada raylı sistemlerle yolculuğum aklıma geldi. Bu sistemi iki ayda kurdum. Önce eve malzeme taşıdık şimdi ulaşım için güvenle kullanıyoruz” dedi.

“ÇOK GÜVENLİ”

Eşi Harbiye Yıldız ise, “Çok güvenli. Hiçbir sorun olmadı. İlk başta uzaktan kumanda yoktu. Şimdi uzaktan kumanda ile kimseye ihtiyaç kalmadı. Eve kolayca inip çıkıyoruz” diye konuştu. (DHA)