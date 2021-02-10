Evine kurduğu sistemle 15 yıldır elektrik faturası ödemiyor

Kumru ilçesinde yaşayan Kenan Gürgezoğlu, 15 yıl önce Balı Mahallesi'ne inşa ettirdiği evinin çevresindeki ağaçlara merak üzerine küçük güneş panelleri monte ederek elektrik üretmeye başladı. Zamanla, ürettiği elektriğin aydınlanma ihtiyacının bir kısmını karşıladığını gören Gürgezoğlu, küçük panellerin sayısını 30'a kadar yükseltti.

Evinin bahçesine ve çevresine yerleştirdiği çok sayıda aydınlatma lambalarını bu sayede ücretsiz olarak kullanan Kenan Gürgezoğlu, 10 adet daha büyük boy güneş paneli alıp montajını yaparak, elektrik üretimini arttırdı. Gürgezoğlu, evinin içerisinde ve bahçesinde bulunan yaklaşık 40 adet lamba ile aydınlanma ihtiyacını karşılıyor, 220 volta uyarlanabilen sistem ile gündüzleri elektriği bedava olarak kullanıyor.

KULLANMADIĞI ENERJİ AKÜLERE DEPOLANIYOR

Güneş panelleriylele aydınlanma ihtiyacını karşıladığını ve kullanmadığı enerjinin ise jel akülere depolandığını kaydeden 60 yaşındaki Kenan Gürgezoğlu, “Gündüz bu enerjiden 220 volt olarak faydalanabiliyorum. Gece ise aydınlatma ile ilgili depolama sistemimiz var. Kullanmadığımız zamanda da enerji 4 adet bulunan jel akülere depolanıyor. Ve bu alanda bulunan yaklaşık 30 tane sokak lambam yandığı zaman burası komple aydınlanıyor. Yani bedava olarak enerji üretiyor” dedi.

HARCADIĞI PARAYI ÇOKTAN ÇIKARDI

Panellerin, şimdiye kadarki toplam maliyetinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu ancak 15 yıldır kullandığı için kendini amorti ettiğini kaydeden Gürgezoğlu, “Yaklaşık olarak da 15 senedir kullanıyorum ve şuan için bir sıkıntım yok. Zaten panellerin ömrü yaklaşık 25 olduğu söylendi. Bunların bir kısmını da kendim yerleştirdim. Meraklı olduğum için üstesinden geldim” diye konuştu. (İHA)