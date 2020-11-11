Evini laboratuvara çevirdi, dezenfektan ve cihazlar üretiyor

Afyonkarahisar'da Sinan Doğruyol, pandemi sürecinde ailesini coronadan korumak için kendi cihaz ve dezenfektanlarını üretmeye karar verdi. Evini laboratuvara dönüştüren Doğruyol, kendi dezenfektanı, dezenfektan tüneli, UV-C dezenfektan dolabı, ozon jeneratörü, bakteri önleyici sıvı solüsyon üreterek virüse karşı savaş açtı.

Emirdağ’da yaşayan Sinan Doğruyol, mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Ali Asaf’ı corona virüsünden korumak için çalışma yapmaya karar verdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunu Sinan Doğruyol, evinin bir bölümünü laboratuvar gibi kullanarak kendi dezenfektanı, dezenfektan tüneli, UV-C dezenfektan dolabı, ozon jeneratörü, bakteri ve virüs önleyici sıvı solüsyon üretmeyi başardı.

KENDİ DEZENFEKTANINI KENDİ ÜRETİYOR

7 günde yaptığı dezenfektan tünelini evinin girişinde kullanmaya başlayan Doğruyol, şunları söyledi:

* Mayıs ayında çocuğum olacaktı. Hastaneyle temas ettiğimizden dolayı önlemlerimi almak istedim. Dezenfektan tüneli kabini için dışardan dezenfektan almanıza gerek kalmıyor. Çünkü kendi dezenfektanını kendi üretiyor. Hiçbir şekilde alerjen değil, zararlı değil ve ucuz maliyetli. 12 voltla çalışıyor, 24 volta entegre edilebiliyor, en güzel tarafı 220 volt kullanmıyoruz. O yüzden elektriğe çarpılma olasılığı çok düşük.

“VİRÜSLERİ 4 SAATTE ÖLDÜRÜYOR”

Bakteri ve virüs önleyici solüsyonu ise 3 ayda evinde küçük bir laboratuvar kurup her gün farklı bir deney yaparak oluşturan Doğruyol, sözlerine şöyle devam etti:

* Alan ve kumaş üzerinde virüs, bakteri, mantar oluşumunu engelleyecek şekilde formüle ettim. Zaten benzerleri İsrail, Fransa gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Bizim formülümüz de onlara yakın. Bunun özelliği hiçbir şekilde virüs ve bakteri barınamaması, bakteri ve virüsleri maksimum 4 saatte tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir. Kullanacağım maskeleri bununla kaplıyorum. Dışarıya çıkmadan önce belirli miktarda ısı uyguladıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor.

“ORTAMDAKİ MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR, TEMİZ HAVA VERİYOR”

Doğruyol, yerli ozon jeneratörü ve oksidasyonlu UV lambalı dolap ürettiğini de şu sözlerle aktardı:

* Mart, nisan aylarında kendim yaptım cihazı. O zamanlar Çin’den malzeme temin etmesi zordu. Televizyon tamircisi arkadaşımdan almış olduğum elektronik parçalarla bu cihazı yaptım. Piyasada bilinen ismiyle ozon jeneratörü olarak geçmektedir. Ortama yayılan ozon molekülleri havada asılı duran ya da herhangi bir yüzeye bulaşmış virüslerle etkileşme suretiyle virüsün ölmesini sağlar. Cihazımız uzaktan kumandalı olup kullanımı kolaydır.

* Hastaneye gidip gelirken kullanmış olduğumuz malzemeler veya dışarıdan yapmış olduğumuz alışverişleri de dezenfektan dolabının içerisinde dezenfekte ettik. En iyi dezenfekte eden yöntem de ultraviyole C yöntemi. Bu dolabımız zaman ayarlı olup, ultraviyole C yöntemiyle dışarıdan almış olduğumuz, evimize getirdiğimiz gıda ve poşetleri dezenfekte ediyor. (DHA)