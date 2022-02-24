Evini ‘Star Wars’ müzesine çevirdi

Edirne'de çocukluğunda izlediği 'Yıldız Savaşları'ndan (Star Wars) çok etkilenen Cihat Uygun, 30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları biriktiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas’ın 1977’de başlangıç filmiyle efsaneleşen ‘Yıldız Savaşları’ (Star Wars), dünyada milyonları etkilediği gibi Edirne’de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun’a da esin kaynağı oldu.

Serinin ilk filmini izlediği 15 yaşında hayranlığı başlayan Uygun, filmle ilgili figürleri biriktirmeye başladı. Uygun, topladığı parçalarla da evinin salonunda filmin sahnelerini ‘diorama’ olarak adlandırılan küçük boyutlarda canlandırdı.

Evinin salonu müzeye dönen Uygun, “15 yaşında bu sevgi başladı. O zamandan beri figürleri biriktiriyorum. İlk filmlerden beri takip ediyorum. Türkiye’den ve yurt dışından hoşuma giden ürünleri toplamaya başladım. Bu figürleri yapan bir firma var, ben figürleri alıp 1’e 6 ölçülerde dioramalarda kendimce canlandırıyorum. Bu şekilde biriktirmeye devam ediyorum” dedi.

“ÇOCUKLUKTAN GELEN BİR AŞK”

500 parçalık koleksiyonu olduğunu söyleyen Uygun, “Aslında sergileme alanım sadece salonla sınırlı ama daha kutularda açılmamış bir bu kadar daha var. Bu benim için çocukluktan gelen bir aşk, içimdeki çocuğu öldürmeden devam ediyorum” diye konuştu.

Maddi külfeti olan hobisinin yaşadığı mutluluğa değdiğini anlatan Uygun, “Bunun bana bir maddi külfeti var ama karşılığında gelen haz duygusu onu kapatıyor. Burası benim kendi salonum, yaşadığım yer. Hepsini bir odaya tıkmaktansa yaşadığım yerde sergiledim. Bu figürlerin kendi yaşamımın içerisinde olmasını istedim” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYONUN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR”

Uygun’a koleksiyon sürecinde yardım eden arkadaşı Hüseyin Ülker de şöyle konuştu: “Cihat’a elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz bu hobisinde. Film efektlerinde, bazı figürlerin yapılmasında ben de yardım ettim ama gerçek kahraman, bu müzenin oluşmasının başrolü kendisi. Sosyal medyada 1 milyonun üzerinde takipçisi var. Bildiğim kadarıyla bir tek İstanbul’da bir müzede bu şekilde sergileme var, onun haricinde Türkiye’de başka bu şekilde profesyonelce ilgilenen ve sergileyen yok. Ben de manevi olarak elimden geldiğince arkadaşıma destek olmaya çalışıyorum.” (DHA)