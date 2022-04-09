Evinin garajını müze gibi kullanıyor

Ordu'da yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, 15 yıldır topladığı ve aralarında 100 yıllıkların da bulunduğu eski eşyaları garajında sergiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi’nde yaşayan ve yıllarca yurt dışında çalışan Seyfettin Gözükan, emekli olduktan sonra eski eşyalara merak saldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gördüğü ve ilgisini çeken ürünleri aldıktan sonra evinin garajında biriktiren Gözükan, kendisine ait küçük bir müze yaptı.

Gözükan, 15 yıldır biriktirdiği ve aralarında 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaları görmek isteyenler için de kapısının her zaman açık olduğunu, kimi zaman komşularının da kendisine eski eşyaları hediye ettiğini söylüyor.

Emekli olduktan sonra boş durmak yerine farklı şeyler yapmayı istediğini ifade eden Gözükan, “Bunları biriktirmeye başlayalı 15 yıl oldu. Gözüme hitap eden eşyaları buraya koydum ve bu da beni hoşnut tutuyor. Burası herkese açık. Görmek isteyenler telefon açıyor ve buraya geliyor, meraklıları da var. Hediye edenler de oluyor” dedi.

İlerleyen günlerde garajını büyütmeyi ve müzeyi genişletmeyi düşündüğünü belirten Gözükan, kendisinden sonra oradaki eşyaları kültür müdürlüğü ve müzeye bağışlayacağını da sözlerine ekledi. (İHA)