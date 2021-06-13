Evlat acısı kitap yazdırdı

Adanalı Avukat İkbal Özlem Arıoğlu; dört yıl önce, 19 yaşındayken kaybettiği oğlu Serhan hakkında konuştu. Serhan'ın 2 yaşına geldiğinde onun otizmli olduğunu fark ettiklerini belirten Arıoğlu, otizme karşı farkındalık yaratacak birçok faaliyete imza attı.

Türkiye'nin ilk Otizmli Çocuklar Derneği'ni kuran Arıoğlu, yaşadığı acıdan sonra toparlanmak ve diğer evladına annelik görevini sürdürebilmek adına kitap yazdı şarkılar besteledi, albüm çıkardı.

“Serhan'la Otizm Sınavımız” adlı bir kitap yazan, şarkılar besteleyen, sözlerini yazan ve albümleştiren Av. İkbal Özlem Arıoğlu, hayattaki en değerli varlığını kaybettikten sonraki süreci şöyle anlattı:

‘BİR ŞEYLERE TUTUNMALIYDIM'

“O süreçte bir şeylere tutunmanız bir şeyler üretmeniz lazım. Çünkü size hayat çok boş ve anlamsız geliyor böyle bir durumda. Ben de ‘Böyle bir olay neden başıma gelmiş olabilir?' sorusunun cevabını ‘Başka insanlara ön ayak olabilmek rehberlik edebilmek ve alman gereken dersleri alıp başkalarına da önderlik ederek bu mesajlar çerçevesinde hayata buna göre tutunmak' olarak düşündüm. Bunu yapmasaydım belki de bu kadar ayakta kalamayabilirdim. Aslında sadece içimi boşaltmak için başladı bu. Benim gibi yaşayan benim gibi düşünen bir sürü insan var, bir sürü anne var, istedim ki onların da duygularına tercüman olayım. Gerçekten onlarla bütünleştiğimi onlarında benim gibi aynı şeyleri yaşadığını göstermek istedim mesajlar vermek istedim yaşam deneyimlerimi paylaştım. Ama sonradan o kadar farklı dönüşler aldım ki satır aralarında duygularına tercüman olduğumu, hayata dair mesajını verdiğimi, kendilerini gelmelerini temin edecek bir duygu oluşturduğumu düşünüyorum. Ayakta kalmalarına yardımcı olduğumu, onlarda benimle ilgili ‘O da benzen şeyleri yaşamış ve ayakta kalmayı başarmış, o halde biz de dik durabiliriz ayakta kalabiliriz' gibi hisler oluştuğunu anladım. Yaşadıklarından daha kötüsünü yaşamış ama ayakta durmuş bir kadın olduğunu, deneyimlerimin onlara bir ışık olabileceğini, yaptığım hataları yapmamaları gerektiğini anlatan bir kitaptı.”

‘KENDİ FARKIMA VARDIM'

Arıoğlu, “Benim oğlum 19 yıl yaşadı ve hayatını kaybetti. Benim gibi bir cengaver kadının oğlu oldu. Demek ki benim de bir misyonum ve vizyonum vardı. İnsanlara yardımcı olmak. mesajlar vermek. Bunda da başarılı oldum. Şimdi Google'a girip Serhan Arıoğlu diye arattığınızda o kadar mesaj çıkıyor ki, 19 yıla o kadar çok şey sığdırmış oldu. Bu arada ben de kendimin farkına vardım, hayata dair felsefi bir boyut kattı bana. Serhan asla sıradan bir çocuk olmadı, bu sayede ben de sıradan bir anne olmadım. İşte bu yüzden ona müteşekkirim” dedi.

Otizmli birey annelerine şarkılarla ses oluyor

“Serhan'la Otizm Sınavımız” isimli kitabının otizmli birey bulunan çok sayıda aileye faydası olacağını belirten Avukat İkbal Özlem Arıoğlu, “Kitabın tanıtımı için reklam ya da sansasyonel bir şey yapmadım. Belki bu yüzden çok farkına varılmadı. Daha geniş kitlelere ulaşırsa çok fazla sayıda faydası olacak. Bu arada ‘Sil baştan', ‘Aşk senin adın çok', ‘Çok özledim', ‘Allahım duy beni' ‘Acımadın mı', ‘Hayata dair' adlı şarkı ve albümlerimi yaptım. Sırada “Sen cennete gittin” adlı bestesi bana rock tarzında bir şarkı var“ dedi.

Elini taşın altına cesurca koydu

Amacının otizmli bireylerin anne ve babalarına destek olmak olduğunu ifade eden Avukat Arıoğlu, bu ailelerin hayata tutunabilmeleri için elini taşın altına koyuyor.