Evlat edinmek istedikleri engelli Suna vefat etti

Çorlu'da üç yıl önce annesi ölen engelli Suna Eser'e (14), üç çocuk annesi komşuları Hadiye Tuna sahip çıktı. Tuna Ailesi, üç yıldır evlerinde baktıkları Suna'yı babası Mehmet Eser'in de rızasıyla evlat edinmek için mahkemeye başvurdu. Mahkeme sürerken rahatsızlanan Suna Eser maalesef yaşamını yitirdi.

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Nusratiye Mahallesi’nde mobilya ustası Mehmet ile Ayşe Eser’in tek çocukları Suna, iki yaşındayken havale geçirince ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören Suna, konuşamaz, hareket edemez ve tepki veremez hale geldi.

Annesi Ayşe Eser, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybedince Suna da babası Mehmet Eser ile baş başa kaldı. Kızına bakmakta zorlanınca komşuları Tuna Ailesi’ne giden Mehmet Eser, “Ben artık kızıma bakamıyorum. Size getirdim” dedi.



Mehmet Eser, Suna’yı kabul eden aileye noterden, hastanelerdeki sağlık işlemlerini, tedavilerini yaptırmaları yönünde vekalet verdi. Hadiye ve Ramazan Tuna çifti, engelli Suna’ya sahip çıkıp tüm ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayarak bakımını üstlendi.

Suna’ya yıllardır bakan aile, onu evlatlık almaya karar verdi. Ramazan Tuna, eşinin Suna’yı çok sevdiğini, Suna’nın da eşine çok bağlı olduğunu belirterek, babası Mehmet Eser’e çocuğu kendi nüfuslarına almak istediklerini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Eser, Aile Mahkemesi’ne başvurarak kızının Tuna Ailesi’nin üzerine geçirilmesi için dilekçe ile başvuruda bulundu. Tuna Ailesi de aynı mahkemeye Suna Eser’i evlatlık edinmek için başvurdu.

Mahkeme sürerken rahatsızlanan Suna Eser kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)