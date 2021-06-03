Evlenme teklif etmek için toprağı kazdı, 60 bin dolarlık elmas buldu

CNN’in haberine göre; 26 yaşındaki Christian Liden, kız arkadaşına evlenme teklif ederken ona özel bir yüzük vermek istedi ve bunun için de Arkansas’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’na gitti.

Üç gün toprağı kazdıktan sonra Liden, 10 Mayıs’ta parlak bir taşa rastladı. CNN’e; “O kadar titriyordum ki, arkadaşımdan benim için onu çakıldan çıkarmasını istedim” diyen genç adam, Washington’dan çıktığı bu yolculuğu istediği gibi tamamladığını söyledi.

“O ELMASI BEN ÇIKARDIM”

Liden, aslında beş yıldır gezip yeterince altın stoklamıştı, ancak son gezisi onu şimdiye kadarki en büyük keşfine götürdü. CNN’e; “Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sadece bir tane bulmayı umuyordum. Sadece yüzüğü takıp ‘hey, o elması ben çıkardım’ diyebilmek istiyordum” dedi.

Yıllardır kazılar yapan Liden, bir arkadaşının Arkansas’taki parktan bahsetmesi üzerine harekete geçtiğini anlatıyor. Liden, öncelikle araştırmalar yapıp, kendi mücevherini çıkaran kişilerin paylaştıkları videoları izlediğini söylüyor.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Diamonds.pro’ya göre iki karatlık elmasın değeri 8.500 ila 59.000 dolar arasında tahmin ediliyor.

Crater of Diamonds’da görev alan Waymon Cox, pırlantanın derecesinin uzmanlar tarafından değerlendirilmeden piyasa değerini bilmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Park Asistanı Müfettiş Dru Edmonds, Liden’in bulduğunu türünün tek örneği olarak nitelendirdi. Edmonds, “Bu elmas ne kadar güzel olursa olsun, bence en iyi yanı arkasındaki hikaye. Liden, kendisinin çıkardığı taşlar ve altınlarla müstakbel eşi için özel bir yüzük yaratmanın hayalini kuruyor. Ve şimdi bu rüyayı gerçekleştirebilir” dedi.

ZİYARETÇİLER SIK SIK MÜCEVHER BULUYOR

Parkın web sitesine göre, devlet parkı 1972’de General Earth Minerals’ten 750.000 dolara satın alındı. Park, ziyaretçilerin düzenli olarak mücevher bulduğu 37,5 dönümlük bir elmas arama alanına sahiptir. Bu yıl şimdiye kadar 20 karattan daha ağır 121 elmas parkta tescillendi.

Crater of Diamonds Eyalet Parkı’na giriş ücreti 10 dolarıdır ve yerler günlük 1.500 ile sınırlı.

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