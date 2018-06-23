Evlerimiz de zehir deposu

Evde kullanılan malzemelerde ve gıdalarda bulunan toksik maddelerin birçoğu insan kanında ve yağ dokusunda tespit edilmiştir. Bu kirletici kimyasal maddeler pek çok sağlık sorununun en önemli nedenlerindendir...

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İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman ERK

Dışarıdan çok daha kirli

Ev içi kirleticiler, ev dışındakiler gibi seyrelip dağılmadığı için ev içinde çok yüksek yoğunlukta bulunur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre, ev içi kirliliği küresel hastalıkların yüzde 2.7'sinden sorumlu sekizinci nedendir. Amerika Çevre Sağlığı Kurumu da ev içi kirliliğini en acil sağlık sorunlarından biri olarak ilan etmiştir. Yapılan çalışmalar ve ev içi ölçümler sonucu bazı evlerin dış ortama göre 100-500 kat daha kirlenmiş olduğu tespit edilmiştir.

Gizli tehlikelerle dolu

Yetmiş binden fazla kimyasalın büyük bir kısmı ev ürünlerinde de kullanılmaktadır. Ev ürünlerindeki kimyasalların çoğunluğu uçucu vasıftadır. Oda sıcaklığında ve gaz halinde bulunur, kolayca akciğerlere ulaşarak zararlı etki yapar, test edilip onaylanmamışlardır. Temizlik malzemeleri, oda kokuları, halı, döşeme ve fırın temizleyicileri, deterjanlar, çamaşır suyu ve böcek ilaçları gibi kimyasal ev ürünleri odalara birçok uçucu kimyasal madde yayarak toksik etkiye sebep olurlar. Ayrıca halılar klozetlerden binlerce kat daha fazla bakteri, küf ve mantar içerir. Giysilerin kuru temizleme işleminden geçirilmeleri de önemli sorunlara yol açar. Kuru temizlemede kullanılan kimyasallar oldukça toksiktir ve bu giysiler giyilmeden önce iyice mutlaka havalandırılmalıdır.

Kanser ve alerji nedeni

Ev temizlik ürünleri en fazla maruz kalınan toksik maddelerdir. Amerika Çevre Sağlığı Kurumu'nun araştırmalarına göre ev temizlik ürünleri, dışarıdaki toksinlere göre üç kat daha fazla kanserojendir. Dolayısıyla ev kadınları dışarıda çalışan kadınlara göre yüzde 54 oranında daha fazla kanser riskine maruz kalırlar. Bilimsel bir çalışmaya göre bütün gününü evinde temizlik yaparak geçiren ev kadınlarının kanserden ölüm oranı dışarıda çalışan kadınların iki katı kadardır. Yaygın görülen burun akıntısı, göz yaşarması, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, üst solunum yolu enfeksiyonu, cilt bozuklukları gibi rahatsızlıklar; ev içi hava kirliliğine neden olan kimyasallara vücudun gösterdiği alerjik reaksiyonlardır. Çocuklarda alerjik hastalıklar, astım; yetişkinlerde kanser ve diğer kronik hastalıklar ev içi kirlilikle ilintilidir.