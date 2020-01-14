‘Evlilikte bağışlanan mallar boşanmada talep edilemez’

Türk Medeni Kanunu uyarınca edinilmiş mal rejimine tabi evliliklerde, eşlerin boşanma esnasında edinilen tüm mal varlığının yüzde 50'sinde hak sahibi iken, kişisel malların boşanma esnasında paylaşılmadığını vurgulayan Avukat Selenay Tok Aslan, konuyu şu örnekle açıkladı: “Eşler, evlilik esnasında kendilerine miras yolu ile kalan, bağışlanan ve evlilik öncesinde mülkiyeti kendilerinde olan mal varlıklarını, boşanma esnasında diğer eş ile paylaşamıyor. Kanun bu konuda çok net. Yani kişi, evlenmeden önce ev-araba satın aldıysa ya da evliyken bir aile büyüğünden miras kaldıysa, eşin bu mallarda hakkı yok. Kişiye bağışlanan mallar da aynı kapsamda.”

HER İKİ EŞİN DE HAKKI SAKLI

Eşler arasında yapılan bağışlamanın ispatının çok zor olduğuna dikkat çeken Avukat Selenay Tok Aslan, “Evlilik süresince birlikte alınan ve yalnızca bir eş adına kayıtlı olan araç ve gayrimenkuller ile diğer mal varlıkları bağış olarak değerlendirilemiyor. Çünkü burada bir yatırım gayesi var. Bu şekilde yapılan yatırımlarda, boşanma söz konusu olduğunda her iki eşin de hakkının saklı olduğuna dair Yargıtay kararları bulunuyor” dedi.

BANKA TRANSFERİ ŞART

Avukat Selenay Tok Aslan, “Birlikte yapılan yatırımın bağışlama olmadığının ispatına yönelik olarak, yatırımın ortak yapıldığının ispatı için banka para transferleri, tanık anlatımları, tarafların maddi gücü ve boşanma sebepleri büyük öneme sahip” dedi.

BAĞIŞLAMA NELERİ KAPSIYOR?



– Eşe doğum günü hediyesi olarak alınan ev, araba ve mücevherler

– Doğum yapan eşe alınan doğum hediyeleri

– Sırf vergi yükünden kaçınmak için tapuda bağış olarak gösterilen kazandırmalar

– Ticaretle uğraşan eşin, çalışmayan eşine yaptığı kazandırmalar

– Çalışmayan eşe, yalnızca o eşin geleceğini garanti altına almak amacı ile yapılan kazandırmalar

