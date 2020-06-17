Evsiz bir adamın hayatını kurtaran ‘Sokak Kedisi Bob’ hayata veda etti

İngiltere'de sokaklarda yaşayan evsiz James Bowen'ın hayatını değiştiren ve çok satan A Street Cat Named Bob (Sokak Kedisi Bob) adlı kitabına konu olan kedi Bob, 14 yaşında hayata veda etti.

James Bowen’ın çok satan A Street Cat Named Bob adlı kitabına konu olan kedi Bob, 14 yaşına hayata veda etti.

Bowen’ın kitabının yayıncısı Hodder & Stoughton, Bob’un ölüm haberini doğrulayarak, “James ve Bob dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını bulmaya devam ederken, Bob imza günlerinde iyi dileklerle karşılaştı. Dünyayı dolaştı ve kedi şöhretiyle başa çıktı. O, çok özlenecek sıra dışı bir kediydi” dedi.

Sokak şarkıcısı ve dönem dönem madde bağımlılığı ile baş etmeye çalışan Bowen, terk edilmiş ve yaralı Bob ile 2007 yılında karşılaştı ve kediyi kanatları altına aldı. O günden sonra Bowen’ın hayatı değişti. James Bowen, Bob’un hikayesini anlattığı kitabı 2012’de basıldı, 2016’da ise Luke Treadway’in rol aldığı bir filme uyarlandı. Bir yıl sonra yine Bob’un devam filmi A Gift from Bob yayınlandı.

James Bowen, Bob’un ölümünden sonra şunları söyledi:

* Bob benim hayatımı kurtardı. Bana bir işbirliğinden daha fazlasını verdi. Kitaplarımız ve filmlerimizle birlikte elde ettiğimiz başarı mucizeviydi. Binlerce insanla tanıştı, milyonlarca hayata dokundu. Onun gibi bir kedi yok ve hiçbir zaman olmayacak. Hayatımın ışığı gitmiş gibi hissediyorum. Onu asla unutmayacağım.