Eylül’de kuruyan baraj tamamen doldu

Eylül ayında doluluk oranı yüzde 6'ya kadar düşen, Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı, yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.

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İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden Bodrum’un tek su kaynağı Mumcular Barajı geçen yıl kurudu.

Eylül ayında yüzde 6’ya düşen su seviyesi nedeniyle İzmir-Bodrum karayolu, eski bir kiremit fabrikası ve bazı eski yapılar da ortaya çıkmıştı.

Barajdaki suyun bitmesi nedeniyle eylül ayında Bodrum’un su ihtiyacı Geyik Barajı’ndan karşılanmıştı.

Kış ayı boyunca yağan yağmurlar sayesinde baraj su seviyesi yüzde 100 doluluk oranını yakaladı.

Geçen son 10 yılın en yüksek doluluk oranını yakalayan Mumcular Barajı’nın kapaklarına kadar dolduğu görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Mumcular Barajı ve Geyik Barajı Bodrum’a içme suyu temin eden önemli iki kaynak. Her iki baraj da dolmuş durumda. Bu iki barajdan sağlanan su miktarı, Bodrum’da 250 bin ile 400 bin arasında nüfusa yetecek bir su miktarıdır. Yalnızca bunun büyük bir kısmı, yüzde 50’ye varan bir kısmı iletim hattında kayboluyor. Bu durumu değerlendirerek, kentsel alt yapımızı hazırlıklı hale getirmemiz lazım” dedi. (İHA)

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