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Eyüpsultan´da moral konserleri devam ediyor
Eyüpsultan´da moral konserleri devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi, corona virüsü (COVID-19) nedeniyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine destek olmak ve onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor.
Yaşam 20 Nisan 2020 - 15:06

Geçtiğimiz günlerde Çırçır Mahallesi´nde gerçekleştirilen konser bugün Göktürk Mahallesi´nde yapıldı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallenin sokaklarında dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar.

COŞKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Konsere Göktürk Mahallesi´nde genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el sallarken, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydettiler.

“EVLERİNİZDE KALIRSANIZ ÇOK MUTLU OLURUZ”

Konser sonunda ise vatandaşlara “Bizler siz mutlu olun diye elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de evlerinizde kalırsanız bizler çok mutlu oluruz” mesajı verildi.  DHA

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