Eyüp’te kediye tecavüz ettiği iddia edilen kişiye tutuklama talebi

Hayvanlara karşı istismar, şiddet, taciz ve tecavüz son bulmuyor. Son olarak Eyüp’te yavru bir kediye tecavüz ettiği iddia edilen şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ajanimo’nun haberine göre; Eyüp’te Sakarya Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Rafet Altınkaynak’ın bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Daha sonra kedinin dört yavrusu oldu. Spor yapmak için dışarıya çıkan Altınkaynak, döndüğünde yavru kedilerden birisinin kayıp olduğunu fark etti. Kediyi aramaya çıkan Altınkaynak, mahallede sarhoşluğu ile tanınan B.Ç'den şüphelendi ve şahsın evine gitti. Evde kediyi gören Altınkaynak, polisleri çağırdı.

B.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Kedinin tecavüze uğradığı görüldü. Yaralı yavru kedi veterinere götürüldü. Ancak iç organlarındaki hasar nedeniyle kurtarılamadı

Gözaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü ve savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İğrenç olayı takip eden hayvan sever hukukçular, hayvan hakları savunucusu www.ajanimo.com üzerinden açıklama yapacaklarını duyurdu.