Ezogelin’in torunları

Bir ‘kadın başarı öyküsü', bu sefer Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nden geldi. İlçede geçen yıl kurulan Tarım Okulu'nda 210'u kadın olmak üzere toplam 220 kursiyer, 2 ay süreyle girişimcilik ve modern tarım eğitimi aldı. Bunlardan 10 kadın kursiyer, daha sonra birlikte bir kooperatif kurma kararı verdi. Ancak, üyelerden üç tanesi ‘Yevmiye usulü çalışmak istiyoruz' talebinde bulunarak oluşumdan ayrılınca, Ziraat Mühendisi Saadet Toğaç'ın başkanlığını yaptığı Ezogelin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu ve kooperatif Senem Türkkan, Pakize Kut, Fatma Baycan, Zehra Çınar, Tuğba Mamatlar ve Ezgi Polat ile yoluna devam etti.

40 KADINA İŞ İMKANI

Kooperatif sakinleri önce tohum üretmeye başladı. Ardından da üretilen bu tohumun bir bölümü satılarak gelir kapısı açıldı, tohumların bir bölümü ise kooperatif üyelerin hem kendi tarlalarında hem de kiralık olarak alınan arazilerde ekilmeye başlandı. Kısa sürede ürün çeşit ve miktarında artışlar yaşandı. Kooperatif; domates, salatalık, üzüm, pekmez, fıstık, sumak, karnabahar, beyaz lahana, zahter, kekik, nane, pul biber, kurutmalık biber, kabak kurutma, patlıcan, bamya, nar ve nar pekmezi, turşu, reçel, salça, marul, havuç üreterek hem Gaziantep hem de Türkiye'nin birçok ilinde EZOS markasıyla, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Bu ürünlerden bazıları taze olarak, bazıları kurutulmuş, bazıları da hem kurutulmuş hem de taze olarak satıldı. İşler oldukça iyi gitmeye başlayınca ve gözle görülür bir başarı elde edilince; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve girişimci kadınlara daha kaliteli ve seri üretim için 5 milyon liralık makine parası desteği sağlamayı kabul etti. Kendilerini hiçbir zaman patron veya yönetici yerine koymayan, bazen traktör başında direksiyon sallayan, bazen çapa yapan, bazen seralarda, tarlalarda veya bahçelerde ürün toplayan, bazen kurutma yapan kooperatif üyeleri, yine de yetersiz kalınca ilçede oturan 40 kadına da iş kapısı araladı. Bu kadınlar da günübirlik çalışarak ekmek paralarını kazanmaya başladı.

‘HER ŞEYİ KURUTTUK'

Kooperatif Başkanı Toğaç, “Üç arkadaşımız günlük çalışmak isteyince, onlarla yolumuzu ayırdık. Çünkü, bizim kader birliği yapacak arkadaşlarımıza ihtiyacımız vardı” dedi. Toğaç, kooperatifin başarı hikayesini anlatırken şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl deyim yerindeyse deli gibi her şeyi kurutup sattık. Salça, kurutmalık, pul biber, nane, kekik hazırladık. Marul, karnabahar, beyaz lahana, nar, üzüm, fıstık, yöresel ne varsa hepsinin üretimini yapıp, kurutulması gerekenleri kurutarak, diğerlerini taze olarak satıyoruz. Şuan yöresel 45 ürünü, EZOS markasıyla satıyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da başarılı çalışmalarımız nedeniyle nar pekmezini vakum altında kaynatabilmemize imkan sağlayacak 150 bin TL değerinde bir makinenin hibe projesini onaylandı. Gelince, onu da kullanmaya başlayacağız.”

Adını EZOS koydular

Ezogelin, 1909'da Oğuzeli'nde doğmuştur. Yörede tanınan Ezogelin'in çektiği hasret, türkülere konu olmuştur. Şimdilerde ise adını bir kooperatife vermiştir ve EZOS markasıyla yöresel ürünler satılmaktadır.

‘Girişimci kadınları hep destekleyeceğiz'

Bölgede hizmet veren İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, çiftçilik yapan kadınlara öncelik verdiklerini belirtti.

Akyılmaz, “Girişimcilik, yöresel ürünleri işleme, kooperatifçilik, satış, pazarlama ve markalaşma konusunda eğitimler verdik. Geleneksel yöntemlerle tarım yapan kadınlar, okul sayesinde teknik eğitim aldı ve nitelikli ürünlere yöneldi. 7 kadın kursiyerimiz örnek bir girişimcilik sergileyerek bu kooperatifi kurdu. EZOS markasıyla önce iç pazarda satışa sunulan ürünler, daha sonra ihraç edilmeye başlandı. Ajans olarak bu tür girişimlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Özellikle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini iç piyasayla beraber dış piyasaya satışının arttırılmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah buradaki hedef pazar, ürün çeşitliliği önümüzdeki günlerde artarak devam edecek” dedi.

Dünyaya örnek olacak başarı

Dr. Akyılmaz, “Bu başarıyı dünyaya göstermek istiyoruz. Bu model Gaziantep'in kendi modeli ve büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılacak. Bunun gibi nitelikli projeler, tüm Türkiye'de hayat geçirilerek kadınların girişimcilik yönlerini bir kez daha ortaya koyacak” dedi.