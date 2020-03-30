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Fadik Sevin Atasoy yoga ile sakinleşiyor
Fadik Sevin Atasoy yoga ile sakinleşiyor
Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sakinleşmek için yoga önerdi...
Yaşam 30 Mart 2020 - 10:58

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Instagram hesabından yoga yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ‘Yoga Chittra Nirodha” yazan Atasoy, yoganın sakinleştirici gücünü ortaya koydu…

Atasoy şöyle dedi: “Yoga Chitta Vritti Nirodha. (Sanskritçe) Anlamı; Yoga zihnin konuşan, endişe duyan dalgalanmalarını sakinleştirmenin bir metodudur. ‘Yoga; zihindeki iki düşünce arasındaki boşluğun farkına varılmasını, an’ı yakalamayı sağlar. Belirli nefes ve teknik kurallarla yapılan bedeni, zihni ve ruhu dengede yaşamayı öğreten bir disiplindir. Bu süreçte her yerde online bulabileceğiniz bu pratiği bir denemenizi tavsiye ederim.”

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