Fahiş hesap isyan ettirdi: Gerçek sonradan ortaya çıktı

İngiltere'de yer alan popüler bir mekana eğlenmeye giden adam kendisine gelen yüksek hesapla çılgına döndü.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Manchester şehrinde yer alan bir restorana arkadaşıyla giden ve adının açıklanmasını istemeyen bir adam, içtikleri iki kokteyl için gelen 1.022 TL (28 sterlin) artı servis ücreti yazan hesaba isyan etti.

Toplam hesap 1.160 TL (31,78 sterlin) olurken adam menüdeki fiyatları incelediğinde hesabın “hiçbir anlam ifade etmediğini” iddia etti.

Kendisinin ve ev arkadaşının iki klasik Negroni kokteyli sipariş ettiklerini söyleyen adama göre hesap, içeceğin birim fiyatı olan 337 TL’den (9,25 £) toplamda 674 TL (18,50 £) olmalıydı.

Aradaki farkı anlamaya çalışan adama yapılan açıklamada, bunun nedeninin kokteyllerde kullanılan daha pahalı bir cinden dolayı olduğunu söylediler. MEN’in haberine göre restoran, faturanın bir “kasa hatasından” kaynaklandığını doğruladı ve bu hata barda düzeltildi.

Bu durumu “biraz sinsice” olarak nitelendiren adam, “İçeceklerin nasıl ücretlendirildiği konusunda hiçbir konuşma yapılmadı ve hesap geldiğinde ikimiz de şok olduk.” dedi.

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