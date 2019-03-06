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Fahri İlker’in ‘Dargınım’ şarkısı beğenildi
Fahri İlker’in ‘Dargınım’ şarkısı beğenildi
Şarkıcı Fahri İlker 'Dargınım' adlı single ile hayranlarına yeniden merhaba dedi. Yönetmen Yusuf Özbilen'in yönetiminde 'Dargınım' şarkısına klip çekildi.
Yaşam 6 Mart 2019 - 07:30

Klipte ünlü radyocu Ceyhun Yılmaz şiir okuyarak Fahri İlker'e destek vermişti. 2017 yılında RMS müzik prodüksiyon etiketiyle çıkardığı “Hacivat” adlı şarkı, Anadolu Rock Pop müziğinde ulaşılması zor olan rakamlara ulaşırken, youtube kanalında 1 milyonu aştı.

Fahri İlker şimdilerde radyolarda ve sosyal medyada kendinden ‘Dargınım’ şarkısıyla kendisinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Söz müziği kendisine ait olan ‘Dargınım’ şarkısı çıktığı ilk günden bu yana sevenlerinden tam not aldı.

Son güncelleme: 13:07 - 06.03.2019
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