Falezlerde ölümle burun buruna yaşam

Antalya’da evsiz bir adam, dünyaca ünlü falezlerin 25 metresindeki mağarada kendine yaşam alanı oluşturdu. Ölümle burun buruna yaşayan adam, yardıma gelen zabıtaya önce taşla saldırdı, ardından mağaradan inip uzaklaştı. Zabıta ekipleri önü uçurum olan mağaranın girişini bulamadı.

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Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı’nda 30 metre yüksekliğindeki falezlerin bir bölümündeki mağarada yaşayan adamı, vatandaşlar polise bildirdi. Kubilay A., ekiplerin yardımını kabul etmeyince bölgeden ayrılan polisler, durumu zabıta ekiplerine aktardı.

ZABITALAR GİRİŞE ULAŞAMADI

Falezlere gelen sivil zabıta ekipleri ilk olarak adamın mağarada yaşadığı yeri belirledi. Mağarada yaşayanın olup olmadığını belirlemek için ekipler mağaraya girmeye çalışsa da tehlikeli olduğu için başaramadı.

Hem yukarıdan hem aşağıdan mağaraya ulaşamayan zabıta ekipleri, mağaraya “kimse var mı” diye seslendi. Mağaranın uç noktasına gelen adam,, zabıtanın yardım taleplerine küfürlerle karşılık verdi.

Zabıtanın gitmemesine sinirlenen Kubilay A.,, ekiplerin üzerine taş attı. Daha sonra mağaradan inerek parka ekiplerin yanına geldi. Yine ekiplere küfür etmeye devam eden ve elinde ekmek ile haşlanmış yumurta bulunan Kubilay A., yardım tekliflerini kabul etmedi. (İHA)