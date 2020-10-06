‘Fanus kafe’ye pandemi döneminde talep arttı

Sivas'ta, kışın müşterilerin soğuktan korunması için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu ve sosyal mesafeli tasarımlı kafe, corona virüsü sürecinde ilgi görüyor. Patenti alınan ve müşterileri birbirinden ayıran kafe, temas yoluyla virüs bulaşmasına karşı koruma sağlıyor. Kafeye gelenler, cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabiliyor.

Sivas’ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız, geçen yıl soğuk havadan müşterilerini korumak için bahçesine ‘iglo’ tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı. O dönem ilgi gören kafe, corona virüsü sürecinin yaşanmasıyla bu kez müşterilerin birbiriyle temasını azaltma görevi üstlendi.

Kafeye gelenler, birbirleriyle hava teması olmadan cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabiliyor. 12 fanusun bulunduğu kafe, havadan drone ile de görüntülendi.

“STERİL BİR ORTAMI VAR”

Kafenin daimi müşterilerinden olan Ahmet Caner Karabağ, şöyle konuştu:

* Burası samimi bir mekan. Kendine ait bir alanının olması güzel, etrafı rahatsız etmeme anlamında hoş oluyor. Özel, steril bir ortamı var, servisi güzel, personeli güzel sevdiğimiz bir alan.

* Lokal bir alan olduğu için dışarıyla pek bağlantın olmuyor. İnsan çıkarken de maske takınca virüs sürecinde daha rahat, daha güvende hissediyor” diye konuştu.

“PATENTİ BİZE AİT”

Kafenin Türkiye genelinde farklılık gösterdiğini belirten işletme sahibi Yunus Yıldız ise şunları söyledi:

* Türkiye’de şu anda böyle bir konsept yok. Bu konseptin patenti de bize ait, çünkü fikir tamamen bize aittir.

* Sivas’ın yaz geceleri bile soğuk oluyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ve cuppalar ortaya çıktı.

* Kışın da dahil olmak üzere insanlar kendi aileleri ve arkadaşları ile diğer masalardan bağımsız olarak hem sosyal mesafeye uymuş oluyor hem de diğer masalardan rahatsız olmuyor. (DHA)