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Fatih Portakal: Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?
Fatih Portakal: Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?
FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Yaşam 12 Ekim 2018 - 20:20

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD’li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson’a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD’li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.

‘BAVUL DA MI HAZIRDI’

Tahliye kararı sonrası Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

İşte Portakal’ın paylaşımları;

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“Brunson davasında olan biten:casus dendi, 35 yıl hapis istendi. #ABD  bastırdı, #TR direniyormuş gibi göründü. Gizli tanıklar şaştı. Savcı ceza istiyormuş gibi yaptı, mahkeme 3yıl verdi.Avukatı kücük ceza aldık dedi. Artık #ABD yolcusu. Bir daha gelme.  Good bye”

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“(Rauters der ki) #Brunson uçağa binmiş gidiyormuş! Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?”

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“#Brunson bugün uçağa binip giderse, yarın beyaz sarayda #Trump'la poz verir.”

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“Dedi ki @tcbestepe yargı tarafsızlığını ortaya koydu. Ama daha #CBErdoğan konuşmadı.”

Son güncelleme: 20:22 - 12.10.2018

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