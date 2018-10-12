Fatih Portakal: Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?

Fatih Portakal: Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi ve ABD’li rahibi serbest bıraktı. Brunson hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı. Brunson’a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük ceza, ABD’li rahibin cezaevinde kaldığı süreye sayılacak.

‘BAVUL DA MI HAZIRDI’

Tahliye kararı sonrası Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

İşte Portakal’ın paylaşımları;

“Brunson davasında olan biten:casus dendi, 35 yıl hapis istendi. #ABD bastırdı, #TR direniyormuş gibi göründü. Gizli tanıklar şaştı. Savcı ceza istiyormuş gibi yaptı, mahkeme 3yıl verdi.Avukatı kücük ceza aldık dedi. Artık #ABD yolcusu. Bir daha gelme. Good bye”

“(Rauters der ki) #Brunson uçağa binmiş gidiyormuş! Bu ne hız? Bavul da mı hazırdı?”

“#Brunson bugün uçağa binip giderse, yarın beyaz sarayda #Trump'la poz verir.”

“Dedi ki @tcbestepe yargı tarafsızlığını ortaya koydu. Ama daha #CBErdoğan konuşmadı.”