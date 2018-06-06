Fatih Portakal hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı avukatları Esen Ertuğrul Kırmızıdağ ve Özge Coşkun, FOX TV’de Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haberler nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren savcılık, FOX TV Spikeri gazeteci Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında “devletin organlarını aşağılama”, “hakaret” ve “iftira” suçlarından soruşturma başlattı.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği de avukatların söz konusu haberlerle ilgili cevap ve düzeltme talebini değerlendirdi. Hakimlik kararında, “Genel olarak yayıncılık kurallarına, haber verme ve haber alma özgürlüğü kapsamında objektif habercilik kıstaslarına, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluşu ve Yayın Hizmetleri Kanunu’nun 8. maddesinin ‘ç’ bendindeki yayın hizmetleri… ‘Kişi ya da kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde aşağılayıcı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde olamaz’ kuralı ile aynı maddenin ‘ı’ bendinde yer alan ‘Haberin doğruluğundan emin olmaksızın ve soruşturulmaksızın yayınlanmaz’ kuralına aykırı oldukları, bu bağlamda iftira ve aşağılayıcı nitelik taşıdıkları ve doğruluğu araştırılmadan yayın yapıldığı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

TEKZİP YAYINLANACAK

Hakimlik, Sağlık Bakanlığı’nın cevap ve düzeltme metninin söz konusu haber kanalında Fatih Portakal ile FOX TV Ana Haber programında ve programın en başında, yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak “Sağlık

Bakanlığı’nın cevap ve düzeltme metnidir.” başlığı altında anlamayı zorlaştırmayacak biçimde olağan okuma kuralları çerçevesinde geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Fox TV’de Mersin’deki şehir hastanesi ile ilgili bir haber yapılmış haberde “Hastanenin şehrin dışında olduğu ve büyüklüğü sebebiyle hastaların hastane içi ulaşımda zorlandığı, yürüme zorluğu çeken hastaların sıkıntı çektiği” işlenmişti.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü de haberle ilgili “İncelenen kamera kayıtları ve kişinin davranışları göz önüne alındığında yaşananların bir mizansen olduğu, hastanemize ve hastanemizde özveri ile

görev yapan çalışanlarımızı zan altında bırakmayı amaçlayan bir yaklaşım sergilendiği tespit edilmiştir” açıklamasında bulunmuştu.