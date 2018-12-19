Fatih Portakal’a destek yağdı

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Fransa'daki ‘Sarı Yelekliler' eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlere ilişkin olarak değerlendirmesini canlı yayında yorumlayan Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, provokatörlükle suçlanmıştı. Seçim mitinglerinde Portakal'a tepki gösteren Erdoğan önceki gün Konya'daki açılış töreninde “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından topa tutulan Fatih Portakal'a siyasilerden, sanatçılardan ve basın örgütlerinden destek geldi. CHP'li Mahmut Tanal,” Erdoğan'ın söylemlerini biri üzerine vazife edinir ise bunun vebali Cumhurbaşkanı'nın boynunadır” dedi.

‘HASMANE TUTUMDAN VAZGEÇMELİ'

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter'dan “Cumhurbaşkanı, kendisini eleştirenlerin de cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı, vatandaşını hedef göstermez” diye yazdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Mustafa Kuleli şunları söyledi: “Erdoğan, Türkiye medyasına ve toplumuna ‘Ben şiddetle sizi bastırırım. Kimse bana bir şey söyleyemez, sokağa çıkamazsınız' mesajı veriyor. Bu sözleri çok tehlikeli buluyoruz ve bu hasmane tutumdan vazgeçmesini istiyoruz.” Basın Konseyi adına açıklama yapan Genel Sekreter Mustafa Eşmen, endişelerinin “Had bildirmek için bekleyenlerin bunu bir talimat olarak algılamasıdır” diye konuştu.

‘BENDEN CEVAP BEKLEMEYİN'

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermeyeceğini açıkladı. Portakal, programında, “Cevap vermemi bekliyorsanız ne bugün duyarsınız ne de gelecekte duyacaksınız. Biz sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz” dedi.

‘PORTAKAL ZENGIN VITAMIN KAYNAĞI'

Erdoğan'ın, Fatih Portakal hakkındaki sözlerinden sonra komedyen Şahan Gökbakar'dan da bir gönderme geldi. Gökbakar, “Portakalın faydaları saymakla bitmez. Şu soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır. Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse” diye yazdı.

iNCE: HEDEF GÖSTERMEDiR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal'ı eleştirmesini CHP'li Muharrem İnce, ‘hedef gösterme' ve ‘tehdit' olarak nitelendirdi. İnce, “AKP Genel Başkanı'nın Fatih Portakal'ı tehdit etmesi, hedef göstermesi Türkiye'deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir” dedi.