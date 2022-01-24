Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları: Hepimizin ablasıydı…

İstanbul'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in vefatı, Bodrum'daki komşularını üzüntüye boğdu.

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Fatma Girik'in vefatı, uzun yıllar yaşadığı Bodrum’da da büyük üzüntüye neden oldu.

Bodrum’un Torba Mahallesi’ndeki komşuları ve sevenleri duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Torba Mahallesi’nin muhtarı Suat Kaya, “Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Fatma ablamızı, Fatma Girik’i kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Sevilen bir ablamızdı Torba’da. Bodrum’u çok severdi. Torba olarak çok üzgünüz” dedi.

Girik’in evinin yakınında market işleten Hüseyin Şeker, çocukluğundan bu yana usta oyuncuyu tanıdığını dile getirerek “Bütün Türkiye’nin, sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Torba’da Fatma Hanım’ın komşusuyum, aynı zamanda esnafım. Gerçekten çok üzüldük. İnanır mısınız o kadar iyi, içten, samimi, iyi yürekli, her geçtiğinde selam veren, hal hatır soran birisiydi. Hepimiz çok üzgünüz gerçekten” ifadelerini kullandı.

Torba Mahallesi’nde yaşayan kaptan Adnan Mermer de “Her sabah burada yürürdü, görürdük kendisini. Torba’nın ablasıydı. Hepimizin ablasıydı. 10 yıldan fazla tanıyorum. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çok büyük kayıp” diye konuştu. (İHA)



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