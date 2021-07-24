Fatma Girik’ten iyi haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü yıldızı sinema sanatçısı Fatma Girik yaşadığı evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılmıştı…

Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtilmişti…

TABURCU OLACAK

Oyuncunun menajeri Bircan Silan’dan sevindiren haber geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Silan, “Canım Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor” ifadelerini kullandı.