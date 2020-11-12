Altıntepe Madencilik Şirketi’nin çalışma süresi doldu ama faaliyetlerine devam ediyor!

Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırma işletmeciliği yapan Altıntepe Maden şirketinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü'nden 2014’te aldığı Geçici Faaliyet Belgesi izni 09.10.2020 tarihinde son erdi.

Ordu Çevre Derneği şirketin ÇED dosyasından elde ettiği belge hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğünden alınan süre dolmasına rağmen denetleme yapılıp yapılmadığı, yasal yaptırım uygulayıp uygulanmadığını sordu.

“YASAL YOLLARDAN HESAP SORACAĞIZ”

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Şirketin çalışma süresinin dolduğunu bildiğimizden daha önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bakanlığa, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılar yazdık. Hepsi de işi birbirine havale etti. Sonuçta şimdi elimizde belge var. Belgeye göre Geçici Faaliyet Belgesi'nde çalışma süresinin 09.10.2020 tarihine kadar olduğu yazılı. Şu an şirket hiçbir çalışma yapmaması gerekir. Şirketin çalıştığını biliyoruz. Çalışmasına izin verenler de, denetim yapmayanlar da suç işlemeye devam etmekteler. Yasal yollardan hesap soracağız. Her zaman dediğimiz gibi, fiili mücadele şart” dedi.

“TOPRAĞINA SUYUNA SAHİP ÇIKANLARIN SESİ YÜKSELİYOR”

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da “Bunları Kazdağı’ndan Artvin’e kadar her tarafta görüyoruz. Maden şirketleri yanında Korgan Çiftlik’te olduğu gibi HES şirketleri, taş ocak şirketlerine kadar yaşam alanlarını ve doğayı yok eden çalışmaların hepsinde görüyoruz. Toprağına, suyuna sahip çıkanların sesi yükseliyor. Yapılması gereken toprağımıza, suyumuza, ormanımıza, tarım alanlarımıza yapılan saldırıları engellemeye yönelik mücadeleyi büyütmektir” diye konuştu.