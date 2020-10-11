Fatsa’da çıplak ayakla kitap okuma eylemine İstanbul’dan destek

Ordu'nun Fatsa ilçesinde siyanürle altın ayrıştırılmasına ve doğanın yok edilmesine karşı 24 gün önce günde yarım saat çıplak ayakla kitap okuma eylemi başlatan Onur Güngör'e, İstanbul'dan da destek geldi. Bir çok kişi çıplak ayakla kitap okuyarak maden aranmasına ve siyanürle altın ayrıştırılmasına hayır dedi.

Fatsa'nın Yukarı Bahçeler Engiz Mevkiinde siyanürle altın ayrıştırma işlemlerine devam eden şirkete karşı Fatsalı Onur Güngör 24 gün önce, ilçe merkezinde çıplak ayakla günde yarım saat kitap okuma eylemi başlattı.

Tek başına başlattığı bu eylem kısa sürede yayılarak yüzlerce kişiye ulaştı ve ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar her gün 17.15-17.45 saatleri arasında kitap okumaya başladı. Kitap okuma eyleminin duyulması üzerine ülke genelinde de değişik şehirlerde bulunan insanlar bu eyleme destek vermeye başladı.

HER YERDEN DESTEK GELİYOR

Birçok insan bulundukları şehirlerden çıplak ayakla kitap okuyarak fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca eylem ülke sınırlarını aştı. İstanbul’dan Kars’a Ordu’dan Hatay’a kadar dört bir yandan vatandaşlar eyleme destek verdi.

İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği öncülüğünde bu gün Beşiktaş Maçka Parkında bir araya gelen Fatsalılar, çıplak ayakla kitap okuyarak siyanürle altın ayrıştırılmasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Osman Cayak, “Bölgemiz siyanür zehri altındadır. Buna hep birlikte dur demek zorundayız. Biz de tepkimizi göstermek için çıplak ayakla kitap okuma eylemine buradan destek veriyoruz” dedi.