Fay hattı üzerine Termal Turizm Merkezi yapılmış

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan, Dereoba, Bilaller, Tepeköy ve Göle Köylerini içinde barından bölge, termal turizmi ile öne çıkıyordu. 04.12.2006 tarihinde ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bakanlar kurulu kararı ile bölge ‘Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi’ ilan edildi.

13 YIL SONRA FAY HATTI HATIRLANDI

Yaklaşık 13 yıl sonra yani 13 Eylül 2019’te yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ise bölgenin Termal Turizm Merkezi statüsü iptal edildi. Söz konusu iptali meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, cevaplaması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soru önergesi verdi.

“İÇERİSİNDE FAY HATTI YER ALDIĞINDAN…”

CHP’li Erkek, önergesinde iptalin gerekçesini, uzman görüşünün alınıp alınmadığını ve bölgenin altın madenciliği için kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise CHP’li Erkek’in sorusuna şoke edici bir yanıt verdi.

Çan-Etili-Tepeköy Termal Turizm Merkezi’nin fay hattı üzerinde olduğunu belirten bakanlık, “Bu yerler üzerinden Enerji Nakil Hattı geçtiğinden ve içerisinde fay hattı yer aldığından, bu durum yapılması düşünülen muhtemelen bir yatırımı olumsuz etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

TURİZM MERKEZLERİ NEDİR?

Turizm merkezlerinin tespitinde; bölgenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri, kış, av ve su sporları ve sağlık turizmi ile mevcut diğer turizm potansiyeli dikkate alınır. Turizm Merkezleri, tarihî ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla ilan edilir. Bölgelerin Turizm Merkezi olmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanı onayı belirler. Bir bölgenin Turizm Merkezi ilan edilmesi, bölge için yatırımları da beraberinde getirir. Bakanlıkça yatırımcılara, projelerine göre kolaylıklar sağlanır, öncelik hakkı verilir.