Faytonlara karşı İBB önünde ‘yaşam zinciri’

Adalar’da 81 atın ölmesi ve 3 ay boyunca faytonların yasaklanması sonrasında atlı faytonculuğun tamamen kaldırılması talebi ile nöbet eylemi başlatan hayvanseverler İBB önünde “yaşam zinciri” oluşturdu. Aktivisler, konuyla ilgili görüştükleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da sembolik de olsa 35 atlı faytonun kalmasına karşı olduğunu söylediğini aktardılar.

Hayvan hakları aktivistlerinin, Adalar'da 81 atın ölmesinin ardından atlı faytonların tamamen yasaklanması talebiyle 19 Aralık 2019 günü İBB'nin Saraçhane binasının karşısında başlattıkları “Yaşam Nöbeti” sürüyor. Hayvanseverler, atlı faytonların yasaklanması için sürdürdükleri eylem kapsamında 30 Aralık günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını İBB Başkanlık binası önünde yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdular. Aktivistler, açıklamanın ardından İBB önünde “yaşam zinciri” oluşturarak bir saat boyunca nöbet tuttular.

105 AT ÖLDÜ

Grup adına Kübra Aygün tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Adalar'da şu ana kadar toplam 105 atın öldürüldüğünü , görüntü alınmaması için de öldürme işlemlerinin gece 03.00-07.30 arasında yapıldığını aktardığı belirtildi. Açıklamada “Fayton uygulamasının resmi olarak ilan edilmese de tamamen sona erdiğini ve Adalar'da sembolik olarak 35 fayton kalması şeklindeki görüşe de karşı olduğunu belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tek bir atlı fayton dahi kalmasını doğru bulmadığını açıkladı. İBB'nin 35 fayton meselesinde ısrarcı olması durumunda veteriner hekimlerle çalışarak, atların faytonlarda kullanılabilmeleri için hem atlar hem de bakım alanları açılarından çok ağır şartlar belirleyeceklerini belirten Valilik, fayton konusunu tamamen sona erdirmekte kararlı olduklarını hem İBB'ye hem de Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal'a ilettiklerini, aksi durumlar için yedek planlarının da hazır olduğunu söyledi” denildi. Valiliğin, İBB'den süreci çok uzatmadan faytoncularla pazarlığı tamamlamasını istediği aktarıldı.



1380 AT NE OLACAK?

Adalar'daki bin 380 atın beslenme, gezdirilme gibi ihtiyaçları konusundaki eksikliklerin valiliğe iletildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Vali Yerlikaya, Adalar'da bulunan 1.380 atın kalan ömürlerini en iyi şekilde geçirmeleri için her şeyi yapacaklarının sözünü verdi. Bu konuda şeffaflık ve katılım sağlanacağı belirtildi. Vali, atların faytoncuların ellerinden kurtarılması şeklindeki taleplerimiz karşısında, bu işlem için; yaptıkları suç duyurusuna istinaden açılan soruşturma dosyasını yürüten savcıdan karar beklediklerini belirtti. Bu konudaki açıklamalar muğlak kaldı ancak Adalar Kaymakamı daha önce 74 ata el konulduğunu ve bu sürecin devam ettiğini açıkladı.”



İMAMOĞLU: BEN DE KARŞIYIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 aylık çalışma dönemini anlatmak için 23 Aralık 2019’da düzenlediği basın toplantısında Adalar'da yaz aylarından itibaren toplu taşımanın elektrikli araçlarla sağlanmaya başlanacağını ve tüm süreci İBB'nin üstleneceğini açıklamıştı. 35 adet faytonun simgesel olarak turistik amaçlı çalışacağını belirten İmamoğlu “Turizm amaçlı, göstermelik de olsa 35 civarı fayton meselesine şahsen ben de karşıyım. Ancak Adalar'daki çalıştayda bu yönde bir kanaate varıldı” demişti.