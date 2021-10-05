Felçli kedi yürüteçle hayata tutundu

Kocaeli'de arabanın çarpmasıyla arka iki bacağı felç kalan ve yürüyemeyen kediye, özel yürüteç yapıldı. Yeniden hayata tutunan kedi şimdilerde koşuyor.

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Kocaeli’de geçen hafta bir arabanın çarpmasıyla arka iki ayağını kaybeden kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kaldırıldı. Merkezde görevli veteriner hekimler, kedinin tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirirken, Abdülmenaf Çelik tarafından da yürüteç yapıldı.

Ölçülerin alınmasının ardından yapılan yürüteç kediye takıldı. Büyük çaba sarf eden veteriner hekimler ve Abdülmenaf Çelik, kedinin tekrar yürümesi ile büyük mutluluk yaşadı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Veteriner hekim Aysel Ilgaz, “Bu kedi bize belediye ekipleri tarafından getirildi. Trafik kazasında arka iki bacağı felç kalan bu sokak kedisinin muayenesini yaptık. Bir haftadır bizimle olan bu kediye röntgen filmleri çekildi. Kedinin ayaklarında kırık tespit edilmedi fakat kısmi felç oluşmuş. İlk defa Kocael’'de engelli hayvanlara yürüteç yapma projesi başlatıldı. Sokakta bulduğunuz hayvanları gözünüz arkada kalmadan gönderebilirsiniz. Hayvanlara yardım etmekten ve kedinin yürüdüğünü görmekten çok mutlu oldum” dedi.

“BİZİM DE ONLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Daha önce de 350 tane hayvanın yürütecini yaptığını söyleyen Abdülmenaf Çelik ise “Kocaeli’deki engelli hayvan projesi için 3,4 aydır çalışıyorum. Buradaki amacımız hayvanların hayatlarını kolaylaştırabilmek çünkü bu yaşam alanında onların da hakkı var. Aslında insanlara hayvan sevgisini aşılamamız gerekiyor. Hayvanların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Afetlerde depremlerde arama kurtarma köpeklerin ne kadar canlar kurtardığını görüyoruz. Bu anlamda bu olanağı ve bu çalışmayı bize sağladıkları için Kocaeli Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm canlılara merhametle yaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu. (İHA)