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Felsefe, din ve kültür tarihi dersleri internete taşındı
Felsefe, din ve kültür tarihi dersleri internete taşındı
Faunus Düşünce Atölyesi, internet üzerinden felsefe, din, etimoloji ve kültür tarihi dersleri düzenleyecek. 
Yaşam 21 Ocak 2019 - 17:00

Danışmanlığını Dr. Bertan Rona'nın yapacağı Faunus Düşünce Atölyesi; ‘Felsefe Tarihi’, ‘Dinler Tarihi’ ve ‘Etimoloji / Kültür Tarihi’ alanlarında etkinlik gösterecek. Dersler 1 Şubat itibarıyla başlayacak. www.bertanrona.com adresinden ön kayıt almaya başlayan ve Faunus Düşünce Atölyesi, önümüzdeki haftalarda çalışma alanları arasına ‘Klasik Müzik’, ‘Şiir Analizi’ ve ‘İkonoloji’ gibi başlıkları da katmaya hazırlanıyor.

Haziran ayında ‘Mitoloji’, ‘Sinema’ ve ‘Şehir/Mimarlık’ atölyeleriyle birlikte katılımcılarına toplamda dokuz atölye seçeneğinin yanı sıra, informatik ve tartışma gruplarıyla zenginleşen bir ortam sunmaya başlayacak olan Faunus Düşünce Atölyesi, tüm bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen düşünce ve sanat düşkünlerini bekliyor.

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