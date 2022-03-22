Fenerbahçe-Trabzonspor rekabeti nikâh masasına taşındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Fenerbahçe formalarıyla nikâh masasına oturan çiftin nikâhını Trabzonspor forması giyen Belediye Başkanı Evren Özdemir kıydı.

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Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor camiası için renkli görüntüler bu kez Gümüşhane’nin Torul ilçesinden geldi.

Trabzonspor’a olan tutkusuyla bilinen ilçede Fenerbahçeli Buket Aytemur ve İlhami Fettah Arslan çifti hayatlarını birleştirecek imzayı atacakları masaya Fenerbahçe formalarıyla oturdu.

Bu durumu daha önceden haber alan ve koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tam nikâh masasına otururken kazağını çıkararak Trabzonspor formasının üzerine cübbesini giyip nikâhı öyle kıydı.

Torul Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde kıyılan nikâhın şahitleri de Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyerek törene katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan nikâhta bir Trabzonsporlu Belediye Başkanı olarak bu mutlu birlikteliğe hep birlikte şahitlik edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Evren Özdemir, “İnşallah güzel bir beraberliğiniz olsun” dedi.

Damat İlhami Fettah Arslan ise, “Evlilik çok kutsal bir değer ve biz de bu kutsal değeri başka bir kutsal değerimizle bütünleştirmek istedik. Bu yüzden özellikle sonbaharda başlayan birlikteliğimizi sonrasında kış ve en sonunda da baharda 21 Mart’ta bugüne özel kutlamak, taçlandırmak istedik. Akrabalarımın yüzde 90’ı zaten Fenerbahçeli” diye konuştu.

Gelin Buket Aytemur da, isimlerinin baş harfleri de Fenerbahçe’nin kısaltılmışı “FB” olduğunu belirtti.

Aytemur, “İsimlerimizin baş harfleri de Fenerbahçe’yi oluşturduğu için, forma giymemizin de manevi değeri fazla olduğu için bunu tercih ettik. Biraz alışılmışın dışında olması hem de daha farklı bir şey olsun diye yaptık” ifadelerini kullandı. (İHA)