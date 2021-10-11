Fenomen Boji bakımevinde bile yolculuk yapıyor

İstanbul'u toplu ulaşım araçlarıyla gezmesiyle ünlenen köpek Boji, iki haftada bir Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'nde kalıyor. Boji, kaldığı süre içerisinde bakımevine ait araçlarla barınak içerisinde de tur atmayı ihmal etmiyor.

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İstanbul’da toplu taşıma araçlarıyla günde 29 durakla toplam 30 kilometre dolaştığı belirlenen köpek Boji, bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kemerburgaz’daki bakımevine götürülüyor.

Boji 2 aydır 2 haftada bir bakımevinde kuru şampuanla temizleniyor. Antiparazit aşısı da yapılan Boji’nin 4 yaşında ve 42 kilo olduğu belirlendi. Kan tahlillerinin temiz çıktığı kaydedildi. Boji’ye 18 Ağustos’ta takılan mikroçip sayesinde aşıları ve bakımları da kayıt ediliyor.

Boji, bakımevinde kaldığı süre içerisinde de Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi’ne ait araçlar ile barınak içerisinde tur atıyor. Boji araçtan inmemek için de uzun süre direniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Yalçın Keskin, Boji’nin saldırgan olmadığını ve insan canlısı olduğunu söyledi.

Veteriner Hekim Keskin, Boji’nin bakım sürecine ilişkin bilgi vererek, “Boji bize 2 ay önce geldi. Geldiğinde ilk olarak mikroçip uyguladık. Mikroçip sayesinde biz Boji’yi kimliklendirdik. Çip sayesinde ona uyguladığımız aşıları ve bakımları sisteme kayıt ediyoruz. Boji en son geldiğinde de antiparazit uygulamasını yaptık. Kuru şampuan ile temizliğini de yaptık. Boji kısır bir köpeğimiz, 4 yaşında ve 42 kilo. Aslında dışarıda olmayı seven bir köpek ama bakımı için bize gelmek zorunda” dedi.

“GÜVENLE SEYAHAT EDİLEBİLİR”

Keskin ayrıca, “İstanbullulara şunu söyleyebilirim; Boji temiz ve bakımı yapılan bir köpek. Boji ile güven ve rahatla seyahat edebilirler. Boji saldırgan bir köpek değil oldukça sakin, çoğu stres ortamında bile sakin kalabiliyor. İnsan canlısı bir köpek, insanlarla seyahat etmeyi seviyor. Boji toplu taşıma kullanırken tuvaleti geldiğinde bir şekilde çıkıp tuvaletini yapıp tekrar yolculuğuna devam ediyor. Hayvanlarla kurduğu iletişim insanlarla kurduğu iletişimden daha az. İnsanlarla daha iyi iletişim kurabiliyor ve kalabalığı seviyor. Boji ünlenmiş olabilir ama diğer kedi ve köpekler de Boji kadar olmasa da onlar da insan canlısı. Biz onlara nasıl davranırsak onlar da bize o şekilde davranıyorlar” diye konuştu. (DHA)

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