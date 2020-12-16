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Fenomen dehşeti: Annesini katletti
Fenomen dehşeti: Annesini katletti
Moldova'da sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görmesini isteyen annesini bıçaklayarak öldürdü.
Sozcu.com.tr
Yaşam 16 Aralık 2020 - 08:43

Moldova’nın Komrat şehrinde kan donduran bir olay yaşandı. 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Leikovic, 40 yaşındaki annesi Praskovya Leikovic’i vahşice katletti.

Yerel medyaya polis raporlarından yansıyan bilgilere göre anne ve kızın arasında uyuşturucu yüzünden tartışma çıktı. Öfkeyle mutfak bıçağını alan Anna, annesini birçok yerinden bıçakladı.

Praskovya Leikovic.

Praskovya Leikovic kanlar içinde yerde kalırken, genç fenomenin annesinin iç organlarını çıkardığı öğrenildi. İşkenceye de uğrayan Praskovya hayatını kaybetti. Soğukkanlı katil Anna bununla da kalmayıp, annesinin cesedini evde bırakıp sevgilisiyle buluşmaya gitti.

Anna Leikovic.

Öte yandan tıp öğrencisi olduğu belirtilen Anna’nın uyuşturucu kullandığı ve annesinin tedavi için Almanya’da çalıştığı öne sürüldü. Anna’nın amcası Vladimir, rehabilitasyon iddialarını reddederken, “Praskovya kızını çok severdi. Elinden geldiğince onunla zaman geçirirdi. Polis, Anna’nın ana şüpheli olduğunu bana iki saatte söyleyebildi. Bunu hayal edemiyorum” dedi.

Anna Leikovic.

Polis sözcüsü Lyubov Yanak, ana şüphelinin Anna olduğunu doğrularken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

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Son güncelleme: 08:48 - 16.12.2020
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