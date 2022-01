Fenomen kedi ‘Yeşim’ gitti ‘Sarı Kız’ geldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kasaptan et istediği anların yer aldığı video ile sosyal medya fenomeni olan ve 2019 Ocak ayında ölen ‘Yeşim’ isimli kedinin yerini ‘Sarı Kız’ isimli kedi aldı. Kasap İkram Korkmazer, aylardır işyerine müşteri gibi gelen ve et isteyen yeni kedisi Sarı Kız’ın da, ölen kedisi gibi fenomen olacağına inandığını söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kasaba her gün giderek müşteri gibi sırasını bekleyen, iş yeri sahibi İkram Korkmazer’den et isteyen “Yeşim” adlı sokak kedisi, bir müşterinin çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla geçtiğimiz yıllarda dünya tarafından tanınmıştı.

Çekilen videonun yurt dışında da yayınlanmasının ardından 3 milyar kez izlenen ve bir anda sosyal medya fenomeni olan kedi ‘Yeşim', 2019 yılı Ocak ayında susuz kalması sebebiyle geçirdiği hipotermi yüzünden ölmüştü.

Yaklaşık 2 yıldır kaybettiği ‘Yeşim' isimli kedisinin üzüntüsünü yaşayan kasap İkram Korkmazer'in üzüntüsüne işyerine aylardır müşteri gibi gelmeye başlayan ‘Sarı kız' isimli kendi derman oldu.

MÜŞTERİ GİBİ BEKLİYOR, CAMA VURARAK ET İSTİYOR

5 yıl boyunca beslediği Yeşim isimli kedisini üzüntüsünü yaşadığını ifade eden kasap İkram Korkmazer, işyerine gelen yeni kedinin üzüntüsüne ortak olduğunu ifade etti.

‘Sarı Kız' isimi verdiği kedinin aylardır işyerine müşteri gibi gelerek et istediğini söyleyen kasap Korkmazer yaşananları şöyle anlattı:

“Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiğim Yeşim'in üzüntüsü hala yüreğimde. Dünyaca fenomen olan ve herkesin tanıdığı Yeşim'in yeri bende çok ayrı. Sarı kız isimli verdiğim kedimiz birkaç aydır kasap dükkanıma gelip, müşteri gibi beklemeye başladı. Ev kedisi sanırım. Sokağa atmışlar. Ben de elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum.

Dükkanın önüne gelip bekliyordu. Ben de sarı kıza ciğer, et veriyorum. Ya da canı ne isterse onu veriyorum. Akşama kadar işyerimde. Geldiği zaman bizim önceki Yeşim kedi gibi işyerimdeki kuzu heykelinin üstüne çıkıyor. Et dolabının camına ‘Bana et ver' dermiş gibi cama vuruyor. Camda et istiyor. Ben de kendisine her eti gösteriyorum. Hangisini istiyorsa onu veriyorum. Kedimiz çok mutlu. Yeşim'den sonra müşterilerimiz Sarı Kız'a da alıştı.”

“SARI KIZ DA YEŞİM GİBİ FENOMEN OLUR”

Ölen kedisi ‘Yeşim'in yurt içinde ve yurt dışında fenomen haline gelen bir kedi olduğunu, yeni kedisinin bu yolda gittiğini söyleyen kasap Korkmazer, ‘Sarı Kız'ın da videolarını sosyal medyaya yükleyeceğini söyledi.

Kasap Korkmazer şöyle konuştu: “Sosyal medyadaki Yeşim kedi videomuzla dünya bizi tanıdı ve meşhur olmuştuk. Şimdi yeni kedimiz ‘Sarı Kız da meşhur olma yolunda. Manisa'nın ve Turgutlu'nun adını dünyaya hayvansever olarak tanıtmaktan çok mutluluk duyuyorum.”

Hayvan sevgisinin kendisinde çocukluktan başladığını söyleyen kasap Korkmazer son olarak şu ifadelere yer verdi: “Hayvanları çocukluğumdan beri seviyorum. Onlar için bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Kedi de olsa, köpek de olsa sokak hayvanlarından işyerime kim gelse elimden geldiği kadar bakmaya çalışıyorum. Aç kalmıyor. Bu bana yeter.”