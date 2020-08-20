Fenomen programda şok! Sette can verdi

ABD’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan ‘Gold Rush’ programının setinde trajik bir olay yaşandı. Programda iki sezondur yer alan Jesse Goins, altın odası önünde bilincini kaybetmiş bir şekilde bulundu.

60 yaşındaki Goins’e sette bulunan ilk yardım ekibi müdahale ederken, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak Goins hastanede yapılan müdahalelere rağmen de kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Programda Goins’le birlikte yer alan isimlerden Nathan Clark, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendi geleceğimi, çocuklarımın geleceğini emanet edebileceğim bir adamı kaybettik. Tanıyabileceğiniz en nazik ruh onundu. Seni her zaman seveceğiz Jesse” ifadelerini kullandı.