Fenomenler buluşuyor

YouTube'un başarılı kanallarından Yavuz Selim'in 2 milyon aboneye ulaşması bir etkinlikle kutlanacak. Etkinliğe Türkiye'nin önde gelen YouTuber'ları katılacak. Aynı zamanda müzik de eksik olmayacak.

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Google ve YouTube'un resmi iş ortaklarından Wediacorp, bünyesindeki Türkiye'nin en başarılı YouTube kanallarından biri olan Yavuz Selim'in 2 milyon abone oluşunu 21 Eylül Cuma günü Point Hotel The Game’de kutlayacak. Partide Türkiye’de YouTube’a yön veren YouTuber ve influencer’ların yanı sıra oyun sektöründen kimi markalar ve sevilen sanatçılar da yer alacak.

Etkinlikte DJ Kaan Gökman performans sergileyecek. 20.00’de başlayacak olan parti gece 12:00’ye kadar devam edecek. Etkinlik öncesi WediaCorp’un Instagram sayfasında düzenlenecek olan yarışmaya katılan 5 şanslı kullanıcı partiye katılmak için davetiye kazanacak.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNDEKİ ARTIŞ İKİ KATTAN FAZLA

Wediacorp'un CEO su Funda Şen, 2018 yılı itibariyle internete içerik üreten kişi sayısında yüzde 120’lik bir artış yaşandığını ve gelen talepleri karşılamakta zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.