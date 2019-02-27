Fercan Bay’dan sokak hayvanlarına mama ve su kabı!

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor. Bunlardan biri de Fercan Bay oldu.

Bay’ın Anton Pavloviç Çehov'un ‘6. Koğuş’ hikayesinden esinlenerek Ender Arı tarafından yazılan yönetilen ‘Tımarhane’ adlı oyunu çeşitli salonlarda sahneleniyor. Bay, topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu Fercan Bay, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, bu soğuk kış gününde herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.