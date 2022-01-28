Ferdi Özbeğen ölümünün 9’uncu yılında mezarı başında anıldı

Piyanist ve şarkıcı Ferdi Özbeğen, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

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Tedavi gördüğü hastanede 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 9’uncu yılında, Ulus Mezarlığı’nda piyano şeklinde tasarlanmış kabri başında anıldı. Anmaya, sanatçının tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) yöneticileri, bursiyerler ve sevenlerinin yanı sıra sanatçı dostu Ümit Besen katıldı. Anmada Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

“ÖZBEĞEN’İ EN İYİ TANIMLAYAN KELİME BEYAZDIR”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın yaptığı konuşmada, Özbeğen’in bağışı sayesinde şimdiye kadar 28 öğrenciye burs verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

* Vakıf olarak her sene burada, sadece burada değil devamlı Ferdi Özbeğen’i saygıyla, hürmetle ve şükranla anıyoruz. Bugün itibarıyla 28, ama gelecekte de devam eden yüzlerce çocuğa dokunarak, aslında ismini, güzel gönlünü ve sevgisini yaşatıyor olacak.

* Bizim bursiyerlere hep soruyorum, ‘Türk Eğitim Vakfını nasıl tanımlarsınız’ diye. Birçoğu ‘aile’ diyor, ‘umut’ diyor, ‘gelecek’ diyor. Kendime Ferdi Özbeğin’i ‘nasıl tanımlarım’ diye sorduğumda da, hep beyaz piyanosu, en acıklı şarkıları söylese bile o gülen gözleri ve gülen yüzüyle hatırlıyorum. Ferdi Özbeğen’i en iyi tanımlayan kelime beyazdır.

“PİYANİST-ŞANTÖR FURYASINI BAŞLATARAK BİZE YOL AÇTI”

Sanatçı Ümit Besen ise şöyle konuştu:

* Aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu ama hep yanımızda hep kalbimizde. Onun hoşsohbeti, gülen yüzü, kadife sesi ve piyanonun tuşlarına basmasının asaleti her zaman bizimle oldu, sevenleriyle oldu.

* Ben ilk geldiğimde İstanbul’a, 1978 yılıydı, Ferdi Özbeğen plak yapmıştı. Eğer o plak tutulmasaydı bana teklif gelmezdi.

* Piyanist-şantör furyasını başlatan plak, bize de yol açtı. O doğrultuda plak teklifi gelince, ben de halkla bütünleştim. Onun açtığı yoldan, emin adımlarla bugünlere geldik. Ona da her zaman söylemişimdir bunu; ‘eğer Ferdi sen olmasaydın ben de olmazdım’ diye.

* Gerçekten çok önemli bir insandı, çok önemli bir isimdi. Allah’tan rahmet diliyorum, Onu hasretle, özlemle hep anıyorum. DHA