Festivalde halka tereyağlı 12 kiloluk ekmekler ikram edildi

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Vakfıkebir İlçesi’nde 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali başladı. Vakfıkebir İskelesi’nde Gülbahar Hatun'un karaya çıkışının canlandırılması ile başlayan festival, mehteran ve davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşün ardından hükümet binası önünde festivalin açılış töreni gerçekleşti. Festivalin açılışında konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, “Rahmetli Tuğrul Şavkay'ın da ifade ettiği gibi ‘bir dünya klasiği' olan Vakfıkebir ekmeğimizin adına düzenlediğimiz ‘Ekmek Kültür ve Sanat Festivali’mizi 11 yıl aradan sonra yeniden düzenliyoruz. Festivalimizi daha önceki yıllarda da yapmayı planlıyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan terör hadiseleri ve gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri iptal etmiştik. Festivalimizle birlikte Osmanlı salnamelerine konu olan, yurdumuzun dört bir tarafında üretilen ekmeğimizi ve ilçemizin kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Uzun ve detaylı araştırmalarımız sonucunda elde etiğimiz tarihi belgelerle birlikte 30 Kasım 2017 tarihinde Türk Patent Kurumuna yaptığımız başvurumuz sonuçlanmıştır. Vakfıkebir ekmeğimizin 25 yılı aşkın bir süredir gündemde olan coğrafi işaretinin alınması serüveni mutlu sonla noktalanmıştır” dedi.



TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, “Bu güzel nimeti ön plana çıkartarak, ekmeğimizi dünyaya tanıtmak amacıyla yapılmış olan bu festival için emek veren, gayret gösteren herkesi kutluyorum. Vakfıkebir ekmeği marka olmuştur artık. Bu şehir sadece ekmeği ile değil, Büyük Vakıf adıyla da dünyada tanınmıştır. Burasının turizm yönünden gelişmesi lazımdır. Bu festivaller ilçeyi her yönüyle tanıtmak ve geliştirmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Ekmeğimizin coğrafi işareti olması lazımdı. Verilen 3 yıllık mücadelenin ardından coğrafi işaret alındı. Bu da bu büyüklükteki bir ekmeğin ana vatanının Vakfıkebir olduğunun tescillenmesi demektir. Vakfıkebirimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vakfıkebir Halk Merkezi Halk Oyunları ekipleri ve Uluslararası Halk Dansları Topluluğu gösteriler sundu. Katılımcılara fırından yeni çıkan sıcak 60 adet 12 kiloluk Vakfıkebir ekmeği, üzerine 32 kilo tereyağı sürülerek ikram edildi.

Dev boyutlu ekmeklerin dağıtıldığı etkinlikte akıllara Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay geldi. Karatay bilindiği üzere ekmek tüketilmesine karşı geliyor. Karatay, ekmek tüketiminin azaltılması veya kullanılmamasına yönelik söylemleri yüzünden Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun da tepkisini çekmişti.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek tüketimiyle ilgili görüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Son günlerde malum kişi tarafından ‘ekmek tüketilmemesi’ ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır” demiş ve fırıncıları Karatay’a ekmek vermemeleri konusunda uyarmıştı.