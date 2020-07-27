Fethiye Göcek Halk Evi açılışında Haluk Levent ve Şükriye Tutkun konseri

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Göcek Mahallesi İskele Meydanı'nda bulunan ve uygun fiyatlarıyla vatandaşlara hizmet verecek olan Göcek Halk Evi'nin açılışı, Haluk Levent ve Şükriye Tutkun'un yanı sıra kurum amirleri ve davetlilerle birlikte açıldı.

AÇILIŞTA HİJYEN KURALLARINA UYULDU

Covid-19 nedeniyle tüm hijyen kurallarına uyulan açılış töreninde Haluk Levent ile Şükriye Tutkun'un birbirinden güzel parçaları davetlileri kendinden geçirdi. Açılış törenine katılan vatandaşlara maske dağıtılarak, sağlık ekipleri tarafında ateş ölçümleri yapıldı. Açılış öncesi Fethiye Belediyesi Bando Takımı Göcek Mahallesi'nin tüm sokaklarını marşlar eşliğinde gezerek vatandaşların ilgi odağı oldu.

HALUK LEVENT: KELEBEK HASTASI ELFİDA KIZIMIZI BU SABAH KAYBETTİK

Şükriye Tutkun'un sahnesinin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent sahneye çıkarak misafirlere müzik şöleni yaşattı. Konser sırasında üzücü bir haberi de paylaşan Haluk Levent şunları söyledi, “Bugün aslında Göcek'e gelmem mümkün değildi. Çünkü sabah bir cenazemiz vardı. Yıllardır ilgilendiğimiz, kelebek hastası Elfida kızımızı bu sabah kaybettik. Ancak şarkıdaki Elfida değil, onun adı Beyza Nur'du. Ancak talih onlara aynı ismi vermiş. O kadar tatlı bir çocuktu ki… Ancak bazen sanat böyle bir şeydir. Bir yerde halk bekler, açılış bekler, insanlar bekler ve onları yüz üstü bırakamazsınız. Tüm bunları sineye çekiyoruz. Bu ikinci Elfida yitirişimiz. Bu şarkı da ona gelsin” diyerek, meşhur Elfida şarkısını söyledi.