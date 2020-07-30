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Fethiye’de bayram yoğunluğu
Fethiye’de bayram yoğunluğu
Bayram tatilini geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Yaşam 30 Temmuz 2020 - 15:15

Bayram tatili ile birlikte Fethiye’yi tercih eden tatilciler Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarına giden yolda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Kumburnu Plajı girişinde zaman, zaman araç kuyrukları oluşurken, Ölüdeniz girişi Kıdrak Caddesi’nde uygulama yapan ilçe Jandarma Komutanlılığına bağlı trafik ekipleri sürücülere kolonya ikram etti ve trafik, maske ile mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.(İHA)

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