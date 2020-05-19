Fethiye’de kaya tırmanışına giden dağcı kayboldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir hafta önce dağda kaya tırmanışına çıkan 35 yaşındaki Fikret Emre'den haber alınamadı. Arama kurtarma ekipleri Emre'nin bulunması için seferber oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve adrenalin sporlarına tutkusu ile bilinen Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü’nün lisanslı sporcusu Fikret Emre (35) 12 Mayıs sabah saatlerinde kaya tırmanışı için Mendos Dağı’na çıktı. Akşam eve dönmesi gereken Emre ailesinin yaptığı tüm telefon aramalarına yanıt vermeyince, aile jandarma ve polisten yardım istedi.

DAĞDA ARAMA DEVAM EDİYOR

Emre'nin bulunması için Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Likya Dağcılık İhtisas Kulübü ve Fethiye Zirve Dağcılık Kulübü , AKUT ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgenin sarp, kayalık ve ormanlık alan olmasından dolayı bölgeye önce AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. İlk gün yapılan tüm aramalara rağmen Fikret Emre'nin izine ulaşılamadı.

ÇANTASI VE KAPRİ ŞORTU BULUNDU

Yapılan üç günlük aramadan sonuç alamayan ekipler Fikret Emre'nin cep telefonunun verdiği sinyale göre arama yapmak için Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Dün telefon sinyallerini takip eden arama kurtarma ekipleri Mendos Dağı’nın kuzeyinde kayıp olan dağcı Emre'yi arama çalışmasına yeniden başladı. Operasyonda yöredeki çobanların bilgisine başvuruldu. Bazı çobanların Emre'ye benzeyen bir şahsın dolaştığını gördüklerini ve fotoğrafından tespit ettikleri belirtildi. Emre'ye ait olan çanta ve kapri şortu Madenler bölgesinde bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Likya Dağcılık İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Omurtag, ‘'Arkadaşımızı bir haftadır arıyoruz. Yöredeki çobanlar kayıp dağcıyı sağ olarak gördüklerini söylediler. Hatta fotoğraftan teyit ettiler. Çantası ve kapri eşofmanı bulundu. Telefonu da çantasının üzerindeydi. Fikret Emre'nin sağ olarak bulunabilmesi için geniş katılımlı bir arama çalışmasını bugün de sürdürüyoruz'' dedi.