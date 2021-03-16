Fethiye’de sağlık çalışanları için anıt ağaç dikildi

Muğla'nın Fethiye Belediyesi ilee Muğla Tabip Odası, Covid-19 pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına ağaç dikimi gerçekleştirdi. Fethiye Belediyesi Şehit Fethi Bey Parkı'nda dikilen ‘Çınar Ağacı' yanındaki tabelaya “Bu anıt ağaç pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız anısına dikilmiştir. Onları daima saygı ve minnetle anacağız” ifadelerine yer verildi.

Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleşen anıt ağaç dikimine Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, Covid 19'dan dolayı hayatını kaybeden Fethiyeli sağlık çalışanı Bekir Kaya'nın eşi Güzay Kaya, belediye personelleri ve sağlık çalışanları katıldı.

385 SAĞLIK ÇALIŞANIMIZI KAYBETTİK

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin, “Bir yılını tamamladığımız bir pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi döneminde tüm dünyada 2 milyon 600 bin canımızı aldı. Türkiye'de resmi rakamlara göre 30 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Bize göre bu rakam 150 bin civarında. 11 Mart'ta başlayan Türkiye'de pandemi çok canımızı yaktı. 385 sağlık çalışanımızı kaybettik. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Pandemi önlenebilir bir hastalık. Akıllı yönetebilirseniz, bilimsel yöntemler uygularsanız insanlarımız ölmeyebilir. Pandemi yönetimi ne yazık ki, bizi ölümlerle yüz yüze bıraktı. Canımızın yanmasını bir daha istemiyoruz” diyerek anıt ağacının buraya dikilmesindeki katkılarından dolayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür etti.

EN FAZLA MÜCADELEYİ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ VERDİ

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ise, “Bir yıldır ülkemiz ve dünyanın yaşadığı kabus sürecinde, toplum sağlığı için mücadele eden kurumlar içerisinde en yoğun mücadeleyi ve kaybı veren sağlık çalışanlarıdır. Hepimiz bunun farkındayız. Pandemi sürecini en hafif zararla anlattırabilmek için çaba harcamaktadırlar. Dilerim önümüzdeki süreçte, sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri saygıyı ve emeklerinin karşılığını alabildikleri bir dönemi hep birlikte yaşarız. Bu süreçte hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şuanda mücadeleye devam eden çalışanlarımıza ise kolaylıklar diliyorum” dedi.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin tarafından Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli'ye teşekkür plaketi verildi.