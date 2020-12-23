Fethiye’deki İngilizlerin çukur isyanı

Fethiye’de yaşayan bir grup İngiliz, ilçede altyapı sorunlarının olduğunu ifade ederek, bu sorunların çözümünü talep etti. Çalışmalar devam ederken yol kenarlarında büyük çukurların ortaya çıktığını ve durumun yayalar için risk oluşturduğunu ifade eden İngilizler, bu çukurların kapatılmasını istedi.

“YOLLARIN GÜVENLİ HALE GELMESİ LAZIM”

İngiliz David Kellet, “Ovacık’ta yaşıyorum. Burada altyapı sorunlarımız var. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu çalışmalar sırasında da sıkıntılar yaşıyoruz. Örneğin yollarda büyük çukurlar mevcut. Yağmur yağdığında bu çukurlardaki sular, yollara taşıyor ve çamurlu yollar bizler için tehlikeli oluyor. Bizim istediğimiz bu çukurların kapatılması ve yolların güvenli hale gelmesi” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgilendirilmediklerini söyleyen Kellet, “Bir evin önünde çalışma yapılacaksa, o evde yaşayanlar bunu bilmiyor. En azından o evde yaşayanlara bir bilgilendirilme yapılmalı ki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olunup, ertesi gün evden dışarıya çıkarken vatandaş önlemlerini alsın. Bir kişinin bu iş için görevlendirilip, yollardaki açık yerlerin kontrol edilmesini istiyoruz. Bu konuyu da yetkililerle görüştük. Bu talebimizin işleme alınmasını bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)