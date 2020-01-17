Fibromiyalji en çok kadınları etkiliyor

Çağın yaygın hastalıklarından biri olan fibromiyalji yüzünden vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar görülür. Çoğunlukla kadınlarda görülen fibromiyalji hakkında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ömer Fatih Şahin hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.

Fibromiyalji'yi vücutta yaygın ağrı ile karakterize olan ve daha çok 25-45 yaş arası kadınları etkileyen bir hastalık olarak tanımlayan Şahin, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kadının bu hastalıktan etkilendiğini belirtti.

BELİRTİLERİ NELERDİR?



Dr. Ömer Fatih Şahin fibromiyalji hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı: Ağrı: Kaslarda gerginlik, sertlik ve ağrı en önemli belirtisidir. Ayrıca eklemlerde ve ligamentlerde de ağrı görülür. Bu bulgu bir vücudun bir bölgesinde sınırlı kalabilir veya neredeyse tüm kaslarda ağrı ile de ortaya çıkabilir. Ağrının yayılması daha çok kadınlarda görülürken, erkekler daha lokalize bulgularla gelmektedir.

Yorgunluk: Çoğu hasta enerjisinin bittiğinden ve konsantre olamamaktan bahseder.

Uyku Sorunu: Uyku hiçbir zaman yeterli gelmez. Fibromiyalji hastaları uyandıklarında hep yorgun kalkarlar.

Hassasiyet: Hastaların yaklaşık yarısında gürültü, ışık ve bazı gıdalara karşı aşırı hassasiyet vardır. Buna emosyonel hassasiyet de eşlik eder.

Kronik baş ağrıları: Migren veya gerilim tipi baş ağrıları fibromiyaljiye eşlik eden diğer belirtilerdir.

İrritabl barsak sendromu: Karın ağrısı, gaz, ishal, kabızlık gibi gastrointestinal sistem belirtileri hastaların yaklaşık %40 ında görülür.

Bu bulgulara ek olarak unutkanlık veya hafıza sorunları, temporomandibular eklem sorunları, huzursuz bacak sendromu, anksiyete ve depresyon gibi problemler görülebilir.

DOĞRU TANI ÖNEMLİ

Şahin, fibromiyalji hastalığının tanısıyla ilgili olarak “Hiçbir bulgu fibromiyaljiye özgü değildir. Bu nedenle tanı için bahsettiğimiz bulguların birinin veya birkaçının varlığı ya da yokluğu yeterli olmaz. Tanı için vücut genelinde en az 3 aydır devam eden ağrıya ek olarak boyun, omuz, sırt, kalça ve bacak gibi yerlerde özel olarak tanımlanmış 18 hassasiyet noktasının en az 11'inde hassasiyet görülmesi yeterlidir” dedi.

KORUNMA YOLLARI

Doktor Ömer Fatih Şahin, “Bu süreç kişinin yaşam tarzı olarak planlanmalıdır. Fibromiyalji için aşağıdaki değişiklikleri hayatımızda uygulayarak aslında birçok kronik hastalıktan da kendimizi korumuş olacağız” diyerek fibromiyalji'den korunma yollarını aşağıdaki maddelerle sıraladı:

-Beslenme düzenlemesi

-Mitokondri için özel takviyeler

-Kafein, şeker ve alkolün azaltılması

-Ozon tedavisi

-Egzersiz planı

-Akupunktur

-Stres yönetimi

-Mindfulness, meditasyon, yoga

-Düzenli uyku